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Dendoncker iddiası: Galatasaray'a orta saha için Belçikalı yıldız önerildi

Orta saha arayışındaki Cimbom’a Aston Villa’dan Leander Dendoncker önerildi. Belçikalı yıldızın menajerinin Aslan’dan randevu istediği iddia edildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Dendoncker iddiası: Galatasaray’a orta saha için Belçikalı yıldız önerildi

Teknik ekibin talebi doğrultusunda orta saha transferi için düğmeye basan Galatasaray arayışlarını hızlandırdı. Devre arası dönemde 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayacak bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Aslan'ın gündemine gelen son isim, kariyerine İngiliz ekibi Aston Villa'da devam eden Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin Sarı-Kırmızılı yetkililerden randevu talep ettiği ve oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği öne sürüldü.

Ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de oynayabilen 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek. Bu sezon Aston Villa'da 8 maçta 121 dakika süre alan Belçikalı oyuncu, Wolverhampton ve Anderlecht'te de top koşturdu.

15 MİLYON EURO
2020'de 35 milyon Euro ile en yüksek değere ulaşan oyuncuya, 15 milyon Euro değer biçiliyor.

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