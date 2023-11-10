Beşiktaş resmen açıkladı! Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.
Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"