Arda Güler’den üzen haber! Ancelotti açıkladı: Maalesef talihsizlik oldu

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI: MAALEFES TALİHSİZLİK OLDU Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler 'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER'İN GELECEĞİ REAL MADRİD'DE

Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."