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Arda Güler'den üzen haber! Ancelotti açıkladı: Maalesef talihsizlik oldu

Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid'e transferinin ardından 3. kez sakatlandı. Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini, ciddi bir durum yaşamadığını ancak futbolcunun çok üzgün olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 16:03 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:10
Arda Güler’den üzen haber! Ancelotti açıkladı: Maalesef talihsizlik oldu

Arda Güler'den üzen haber geldi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yarın sahasında Valencia'ya karşı oynayacağı lig maçı öncesinde basın toplantında konuştu.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI: MAALEFES TALİHSİZLİK OLDU
Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER'İN GELECEĞİ REAL MADRİD'DE
Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."

Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor." şeklinde konuştu.

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