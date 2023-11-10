Trabzon Konya’yı da yenerek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor! Abdullah Avcı’dan kararlılık mesajı: İlk dakikadan itibaren baskıyı kuralım

FIRTINA'NIN KONUĞU KONYA

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Konyaspor ile evinde mücadele edecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, sahasındaki son 3 maçını kazanmıştı. Fırtına seriyi sürdürmek istiyor.

RESMİ KARARI BEKLİYORUZ

Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan, Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Resmi açıklama yapıldığı zaman göreceğiz. Daha önce de 'Ceza verdik' deyip ertesi hafta maç verdiler" dedi.