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Trabzon Konya'yı da yenerek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor! Abdullah Avcı'dan kararlılık mesajı: İlk dakikadan itibaren baskıyı kuralım

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bugün Konyaspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı, “Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Konya’yı da yenmeliyiz. İlk dakikadan itibaren baskıyı kuralım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Trabzon Konya’yı da yenerek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor! Abdullah Avcı’dan kararlılık mesajı: İlk dakikadan itibaren baskıyı kuralım

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bugün Konyaspor'u ağırlıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Bordo-Mavililer, Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak derbi zaferini taçlandırmak ve zirve yürüyüşünü devam ettirmeyi arzuluyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Avcı, "Oyunumuz her gün daha da gelişiyor. Oyunumuzu geliştirirken kazanma alışkanlığını da elde ediyoruz. Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için Konyaspor'u da yenmemiz şart" dedi.

PLANA SADIK KAL
Abdullah Avcı, "Konya maçının başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip kaleye yıkalım. Baskıyı kuralım. 90 dakika boyunca mücadelemizden geri adım atmayalım. Oyun disiplininden asla kopmayın. Sahada ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. F.Bahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız. Yukarıyla aradaki fark fazla değil. Kazanma alışkanlığı bizi önemli noktalara getirir. Bu doğrultuda taraftarlarımıza güzel bir akşam yaşatalım" dediği öğrenildi.

FIRTINA'NIN KONUĞU KONYA
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Konyaspor ile evinde mücadele edecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, sahasındaki son 3 maçını kazanmıştı. Fırtına seriyi sürdürmek istiyor.

RESMİ KARARI BEKLİYORUZ
Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan, Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Resmi açıklama yapıldığı zaman göreceğiz. Daha önce de 'Ceza verdik' deyip ertesi hafta maç verdiler" dedi.

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