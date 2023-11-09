PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Ludogorets'e yenildi! Seri Avrupa'da da bozuldu

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Bulgaristan'da Ludogorets'in konuğu oldu. Kanarya mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İşte maçta yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 21:46 Güncelleme 10 Kasım 2023, 01:15
Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Bulgaristan'da Ludogorets'in konuğu oldu. Kanarya mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

Maçta Ludogorets'e galibiyeti getiren goller Jauk Piotrowski ve Cruz'dan geldi.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

Fenerbahçe Avrupa'da bir sonraki maçına , Adana Demirspor ve Karagümrük maçlarının ardından Nordsjaelland deplasmanında çıkacak.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

FENER'DE 4 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 mağlup oldukları Trabzonspor maçının 11'ine göre 1'i zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yaptı. Kartal, Samet Akaydın'a statü gereği görev veremezken, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'yu yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerine yerlerine Yusuf Akçiçek, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye 11'de yer verdi.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

Ludogorets karşısında kaleyi Dominik Livakovic'e emanet eden Kartal, dörtlü savunmada Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'yu oynatan İsmail Kartal, hücum hattını Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'e emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye görev verdi.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

YUSUF AKÇİÇEK İLK RESMİ MAÇINDA

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletti.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, görev alamadı.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da sarı-lacivertli ekibi yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, rakip tribünlerde de yer aldı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu

'FORTUNA' LUDOGORETS ÜZERİNDE UÇTU

Bulgaristan ekibi Ludogorets'in sembolü olan kartal, maç öncesi stat üzerinde uçuruldu. 'Fortuna' isimli kartal, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Ludogorets’e yenildi! Seri Avrupa’da da bozuldu
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de Eş ’tavşan’lık! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i markaja aldı! Beraber gezecekler
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! CHP’si, FETÖ’sü, PKK’lısı, ’TİP’ik provokatörü tekmili birden zıpladı: Meclis’te korsan eylem
SON DAKİKA