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Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar ayrılıkları da beraberinde getirdi. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 12:23 Güncelleme 10 Kasım 2023, 12:58
Son dakika: Beşiktaş’ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar sonraso Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Beşiktaş'tan apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
2023-2024 sezonu başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz kariyerine kötü başlangıç yaptı.

Şenol Güneş'in istifasının ardındangöreve getirilen Burak Yılmaz Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

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