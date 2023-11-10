Son dakika: Beşiktaş’ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Beşiktaş'tan apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"