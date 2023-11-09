Fenerbahçe Partizan’a son topta kaybetti!

Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Ognjen Jaramaz, PJ Dozier, James Nunnally, Frank Kaminsky ve Zach LeDay ilk 5'iyle başladı.



Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Yam Madar, Tyler Dorsey, Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina ve Johnathan Motley'den oluştu.

Yüksek skorlu geçen karşılaşmanın ilk periyodunu Fenerbahçe Beko, 27-23 önde tamamladı. 2'nci periyotta Hayes-Davis ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, bu periyotta 29 sayı bularak devreye 56-47 önde girdi. Üçüncü periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorluk çekerken aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, bu periyodu 69-63 önde kapattı.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyodu daha iyi oynayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 1 sayı farkla 85-84 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.