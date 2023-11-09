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Galatasaray'da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 yenilerek gruptaki ikinci yenilgisini alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 19:13 Güncelleme 09 Kasım 2023, 19:13
Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Sarı-kırmızılılar, Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Galatasaray'ın tek golüyse 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Bayern Münih bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

4 puanda kalan Galatasaray ise Kopenhag'ın Manchester United'ı yenmesi sonrası averaj farkıyla 3. sırada geriledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdüren ve Süper Lig'de de liderliğe yükselen sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Cimbom, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle hem Avrupa'da şansını sonuna kadar sürdürmek hem de Süper Lig'de tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa uzanmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Galatasaray, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Teknik heyetten gelecek raporu sonrası transfer ve ayrılık politikasını şekillendirecek olan Aslan'da ilk veda yolda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

NDOMBELE OCAKTA YOLCU

Galatasaray, sezon başında kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Tottenham'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız orta saha oyuncusu hayal kırıklığı yarattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Milliyet'in haberine göre; Cimbom, birkaç hafta içerisinde beklenen performansı verememesi halinde ocak ayında 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi

Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ayrılık! Maçın ardından karar verildi
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