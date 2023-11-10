Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç’a yolladı mı? Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu , son günlerde gündemi sarsan iddialar için yazılı açıklama yaptı. MHK'nin eski başkanı Lale Orta 'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntülerini gönderdiği iddiası hakkında, "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderili

SÜREÇ İÇİN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

TFF, Tuzlaspor'un kara para akladığı ve bahis oynattığı iddiası için de "Söz konusu dosya, Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. TFF, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir" şeklinde bir açıklama yayınladı.