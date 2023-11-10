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Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç'a yolladı mı? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi

Federasyon, VAR kayıtlarının Lale Orta tarafından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderildiği iddiasının Etik Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. MHK'nin eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntülerini gönderdiği iddiası hakkında, "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç’a yolladı mı? Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde gündemi sarsan iddialar için yazılı açıklama yaptı. MHK'nin eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntülerini gönderdiği iddiası hakkında, "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderili

Dönemin MHK Başkanı'nın bir kulüp başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası, Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir" denildi.

SÜREÇ İÇİN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
TFF, Tuzlaspor'un kara para akladığı ve bahis oynattığı iddiası için de "Söz konusu dosya, Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. TFF, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir" şeklinde bir açıklama yayınladı.

YENİ MHK MODELİ İNŞA EDECEĞİZ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin şikayetçi olduğu hakem konusuna değindi.

Başkan Büyükekşi, "Türk futbolunun en büyük paydaşlarının sorunlarını anladığımızı, ayrılarak değil birleşerek ve böylece ortak sorunlarımızın üstesinden kolaylıkla gelerek, gerçek işimize odaklanacağımızı biliyor, her zaman yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Yeni bir MHK modeli inşa edeceğimizi ve ortak sorunlarımızın üstesinden geleceğimizi bugün en yalın kelimelerle dile getirdik" ifadelerini kullandı.

TÜM HAKEMLER DİNLENDİRİLDİ
TFF, yaş sınırından dolayı hakemliği bırakmasına 2 ay kala emekliye ayrılan Kemal Yılmaz için, "10 haftanın 5'inde görev almış, 2 hafta AVAR olarak görevlendirilmiştir. F.Bahçe-Hatay maçı sonrası tüm hakemler dinlendirildi" açıklamasını yaptı.

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