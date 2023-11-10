Fenerbahçe, Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu! Konferans Ligi’ndeki 10. maçında galibiyet serisini yitirdi

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Fenerbahçe, 4. hafta maçında Ludogorets'e konuk oldu. 14. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

18. dakikada Ludogorets öne geçti. Jakub Piotrowski 25 metreden önüne gelen topa çok sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 43'te Ludogorets sağ kanattan etkili geldi. Bernard Tekpetey şutunu çekti ancak Livakovic topu kurtarmayı başardı. İlk yarı böyle bitti.