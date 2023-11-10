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Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu! Konferans Ligi'ndeki 10. maçında galibiyet serisini yitirdi

Kanarya üst üste 2. kez yenildi. Yine büyük rotasyonla çıkan Sarı-Lacivertliler, 18’de Piotrowski ve 90+2’de Rwan’ın golleriyle Avrupa’da bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Fenerbahçe, Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu! Konferans Ligi’ndeki 10. maçında galibiyet serisini yitirdi

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Fenerbahçe, 4. hafta maçında Ludogorets'e konuk oldu. 14. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

18. dakikada Ludogorets öne geçti. Jakub Piotrowski 25 metreden önüne gelen topa çok sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 43'te Ludogorets sağ kanattan etkili geldi. Bernard Tekpetey şutunu çekti ancak Livakovic topu kurtarmayı başardı. İlk yarı böyle bitti.

BATSHUAYI DİREĞE TAKILDI
47'de Fenerbahçe hızlı geldi. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Simon Sluga çıkardı. 56. dakikada Sarı-Lacivertliler gole yaklaştı. Michy Batshuayi'nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 90+2'de Ludogorets sol kanattan kontra atağa çıktı. İlk pozisyonda topa vuramayan Rwan Seco yerde kaldı ardından top önüne sekti ve Rwan topu ağlara gönderdi: 2-0. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a kaybederek ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, Avrupa'daki 10 maçlık galibiyet serisini de yitirdi.



KARTAL: POZİSYON ÜRETEMEDİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası, "İlk yarıda tutuktuk. Pozisyon üretmekte zorlandık. İyi değildik. İkinci yarıda topa hakimdik ama rakibimiz iyi kapandı. Çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Sonuçta kontratakla bir golle 2-0 mağlup olduk. Üzgünüz. Buradan 1 puan alsaydık gruptan çıkacaktık ama olmadı. Hala lideriz. Adana Demirspor maçına hazır olacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Sakat oyuncuların milli ara sonrası tamamına yakını aramıza katılacaktır" dedi.



KOMŞU'DA BÜYÜK DESTEK
F.Bahçe taraftarı, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-Lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi.



CENGİZ ÜNDER SON 15 DAKİKA
Sarı Kanarya'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder, 2 maç sonra kadroya girdi. Ağrıları nedeniyle Süper Lig'de oynanan Pendik ve Trabzonspor karşılaşmalarında kadroya alınmayan yıldız futbolcu, dünkü maçın 76. dakikasında oyuna dahil oldu.



17'LİK YUSUF 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle kadroda şans bulan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, Sarı-Lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.

TRNAVA'DAN SİFTAH
Fenerbahçe'nin yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabare kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Ingvartsen, Trnava'nınkini ise Duris attı. Trnav 4 maç sonunda gruptaki ilk puanını aldı.

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