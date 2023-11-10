Fenerbahçe, Ludogorets’e 2-0 mağlup oldu! Konferans Ligi’ndeki 10. maçında galibiyet serisini yitirdi

KOMŞU'DA BÜYÜK DESTEK
F.Bahçe taraftarı, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-Lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi.
CENGİZ ÜNDER SON 15 DAKİKA
Sarı Kanarya'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder, 2 maç sonra kadroya girdi. Ağrıları nedeniyle Süper Lig'de oynanan Pendik ve Trabzonspor karşılaşmalarında kadroya alınmayan yıldız futbolcu, dünkü maçın 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
17'LİK YUSUF 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle kadroda şans bulan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, Sarı-Lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.
TRNAVA'DAN SİFTAH
Fenerbahçe'nin yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabare kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Ingvartsen, Trnava'nınkini ise Duris attı. Trnav 4 maç sonunda gruptaki ilk puanını aldı.