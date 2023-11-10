PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Golleriyle iz bırakan karşılaşma! Trabzonspor, Konyaspor'u evinde mağlup etti

Trabzonspor evinde Konyaspor'u ağırladı. Golleriyle iz bırakan karşılaşmada Trabzonspor, Paul Onuachu'nın iki golüyle karşılaşmayı kazandı. Fırtına bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 18:57 Güncelleme 10 Kasım 2023, 21:58
Golleriyle iz bırakan karşılaşma! Trabzonspor, Konyaspor’u evinde mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



10. dakikada Moreno'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

21. dakikada Berat Özdemir'in pasında, savunmada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı top Onuachu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo'nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.



31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

32. dakikada Moreno'nun sağdan ortasında, Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca'nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.



İlk yarı golsüz sona erdi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay’dan AYM’ye hukuk dersi: AYM’nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var
FETÖ’nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan’a ’darbeci’ benzetmesi: AK Parti’den sert tepki
Golleriyle iz bırakan karşılaşma! Trabzonspor, Konyaspor’u evinde mağlup etti
SON DAKİKA