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Beşiktaş Norveç ekibi Bodo'ya kaybetti! Taraftarını kahretti

3. yenilgisini alan kara Kartal UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Bodo/Glimt 38 ve 50’de Moumbagna’nın golleriyle öne geçti. Siyah-Beyazlılar’ın tek sayısı ise 64’te Tayfur Bingöl’den geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Beşiktaş Norveç ekibi Bodo’ya kaybetti! Taraftarını kahretti

Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki 4. maçında Bodo/Glimt'e evinde 2-1 kaybetti. 21. dakikada Bodo/ Glimt gole yaklaştı. Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 38'de kalemizde golü gördük... Sorli'nin ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1... Beşiktaş, 45'te beraberlik golüne çok yaklaştı. Zaynutdinov'un ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Haikin mükemmel çıkardı.

MULEKA DİREĞİ GEÇEMEDİ
50'de kalesinde ikinci golü gördü. Bir anda boş kalan Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 56'da Muleka'nın ceza sahası içinden yaptığı sert şut üst direkten geri geldi. 64'te farkı 1'e indirdik. Rebic'in pasında ceza sahası içine giren Tayfur, müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 86'da Chamberlain'in ortasında Muleka kale önünden topu kafayla kaleciye nişanladı. Kartal, 1 puanda kalıp, grup maçlarının bitimine iki maç kala Avrupa'ya veda etti.



TARİHİ TERSTEN YAZDI!
Konferans Ligi'nde Bodo/ Glimt'e 2-1 mağlup olan ve Avrupa kupalarının grup aşamalarında evinde oynadığı son 5 maçı kaybeden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.



ABOUBAKAR VE BAILLY ŞOKU
Beşiktaş, dün geceki maçta 2 şok birden yaşadı. Siyah-Beyazlı ekibin Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı. Maçın ilk dakikalarında bir atakla çekilen şutu başıyla çıkartan Bailly bir süre sonra kendisini iyi hissetmedi. Saha içinde yapılan kontrollerin ardından Bailly 27. dakikada oyundan çıktı.



KÖTÜ GİDİŞATTAN HERKES SORUMLU
Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Hari Vukas, Bodo/Glimt önünde alınan yenilginin ardından konuştu. Hırvat hoca, "Mağlup olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık. Çok hata yaptık. Bir şeyler eksik oldu. İyi bir performans sergileyemedik. Kötü oynadık" diye konuştu. Bu sezon yaşanan kötü gidişatta herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hari Vukas, "Kötü bir gidişat var. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Beşiktaş büyük bir takım. Taraftarların tepkisini anlıyorum. Bu durum Beşiktaş'a yakışmıyor. Bu, bizim seviyemiz değil. Bir an önce kötü gidişata son vermek zorundayız" dedi.



NECİP ALKIŞLARLA OYUNDAN ATILDI!
Uzatma dakikalarında sert bir hareket sonrasında 2. sarı kartı görerek oyundan atılan Necip Uysal, oyundan çıkarken taraftarların alkışlarıyla karşılaştı. Beşiktaş taraftarı elinden geleni yaparak mücadele eden tecrübeli kaptanlarını böyle ödüllendirdi.

DOLMABAHÇE'DE BÜYÜK PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Siyah-Beyazlı taraftarlar, daha sonra Burak Yılmaz'ı protesto etti. Beşiktaş taraftarları tepkinin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu. İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise tribünlerden, "Formayı çıkarın, s..... gidin" sesleri yükseldi. İkinci yarıda da protestolar devam etti.

KALİTE FARKI!
Takım değeri 37 milyon Euro olan Bodo/ Glimt, 129 milyon Euro'luk Beşiktaş'a iki maçta 5 gol attı. Kartal ise 2 maçta 2 gol buldu.

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