Beşiktaş Norveç ekibi Bodo’ya kaybetti! Taraftarını kahretti

Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki 4. maçında Bodo/Glimt'e evinde 2-1 kaybetti. 21. dakikada Bodo/ Glimt gole yaklaştı. Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 38'de kalemizde golü gördük... Sorli'nin ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1... Beşiktaş, 45'te beraberlik golüne çok yaklaştı. Zaynutdinov'un ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Haikin mükemmel çıkardı.
MULEKA DİREĞİ GEÇEMEDİ
50'de kalesinde ikinci golü gördü. Bir anda boş kalan Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 56'da Muleka'nın ceza sahası içinden yaptığı sert şut üst direkten geri geldi. 64'te farkı 1'e indirdik. Rebic'in pasında ceza sahası içine giren Tayfur, müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 86'da Chamberlain'in ortasında Muleka kale önünden topu kafayla kaleciye nişanladı. Kartal, 1 puanda kalıp, grup maçlarının bitimine iki maç kala Avrupa'ya veda etti.