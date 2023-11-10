Beşiktaş Norveç ekibi Bodo’ya kaybetti! Taraftarını kahretti

Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı. Maçın ilk dakikalarında bir atakla çekilen şutu başıyla çıkartan Bailly bir süre sonra kendisini iyi hissetmedi. Saha içinde yapılan kontrollerin ardından Bailly 27. dakikada oyundan çıktı.





KÖTÜ GİDİŞATTAN HERKES SORUMLU

Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Hari Vukas, Bodo/Glimt önünde alınan yenilginin ardından konuştu. Hırvat hoca, "Mağlup olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık. Çok hata yaptık. Bir şeyler eksik oldu. İyi bir performans sergileyemedik. Kötü oynadık" diye konuştu. Bu sezon yaşanan kötü gidişatta herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hari Vukas, "Kötü bir gidişat var. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Beşiktaş büyük bir takım. Taraftarların tepkisini anlıyorum. Bu durum Beşiktaş'a yakışmıyor. Bu, bizim seviyemiz değil. Bir an önce kötü gidişata son vermek zorundayız" dedi.





NECİP ALKIŞLARLA OYUNDAN ATILDI!

Uzatma dakikalarında sert bir hareket sonrasında 2. sarı kartı görerek oyundan atılan Necip Uysal, oyundan çıkarken taraftarların alkışlarıyla karşılaştı. Beşiktaş taraftarı elinden geleni yaparak mücadele eden tecrübeli kaptanlarını böyle ödüllendirdi.



DOLMABAHÇE'DE BÜYÜK PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Siyah-Beyazlı taraftarlar, daha sonra Burak Yılmaz'ı protesto etti. Beşiktaş taraftarları tepkinin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu. İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise tribünlerden, "Formayı çıkarın, s..... gidin" sesleri yükseldi. İkinci yarıda da protestolar devam etti.



KALİTE FARKI!

Takım değeri 37 milyon Euro olan Bodo/ Glimt, 129 milyon Euro'luk Beşiktaş'a iki maçta 5 gol attı. Kartal ise 2 maçta 2 gol buldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN