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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken...

Bayern Münih karşısında aldığı mağlubiyete rağmen oynadığı futbolla göz dolduran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında takıma bir golcü takviyesi yapmak isterken Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı. İşte Vedat Muriqi beklenirken Aslan'ın girişimde bulunacağı o isim...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 19:35 Güncelleme 09 Kasım 2023, 19:35
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Sarı kırmızılı takımın tek golü ise 90+3'te Bakambu'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Oynanan maçların ardından grupta Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Böylelikle Galatasaray her iki maçta da Alman ekibini elinden kaçırmış oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Sarı kırmızılılar alınan sonuçlara rağmen gruptan çıkma şansını sürdürürken, gözler bir yandan da transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Başarılı hocanın hazırladığı raporu yönetime teslim ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Galatasaray'ın ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırarak bu mevkilere transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Okan Buruk'un özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Okan Buruk'un, Arjantinli golcüyü yedekleyecek daha iyi bir santrfor talebinin olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Bu doğrultuda listesini şekillendiren yönetimin gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski golcüsü için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

İşte A Spor'un haberine göre o yıldız...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

G.SARAY'DAN BERISHA BOMBASI!

Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha'yı gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Sarı kırmızılıların, Bayern Münih maçı öncesi 25 yaşındaki forvetin transferi için nabız yokladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Berisha'nın menajerler aracılığıyla Cimbom'a teklif edildiği ve Fenerbahçeli eski forvetin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Galatasaray cephesinde fiziksel özellikleri Icardi'ye benzeyen Berisha'nın, Arjantinli golcünün iyi bir alternatifi olabileceği görüşü hakim.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Bu sezon Hoffenheim'da istediği performansı sergileyemeyen Berisha'nın ise yeniden Türkiye seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Alman forvetin kulübü Hoffenheim'ın da transfere sıcak baktığı ve Berisha'yı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Transfere dair 1-2 hafta içinde daha net gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Mergim Berisha bu sezon Almanya'da toplam 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Alman ekibi sezon başında Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Berisha'yı kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

2027 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Berisha, geçen sezon Bundesliga'da önemli bir performans ortaya koymuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

24 maça çıkan Berisha, 10 gol ve 4 asist kaydetmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Alman golcü, kariyerinde LASK, Salzburg, Altach, Liefering ve Magdeburg gibi ekiplerde de boy göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası

Fenerbahçe macerası pek parlak geçmeyen Berisha, zaman zaman sarı lacivertli taraftarlardan tepki de almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken Berisha bombası
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