Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a geliyor! Vedat Muriqi beklenirken...

Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Alman ekibi sezon başında Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Berisha'yı kadrosuna katmıştı.

2027 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Berisha, geçen sezon Bundesliga'da önemli bir performans ortaya koymuştu.

24 maça çıkan Berisha, 10 gol ve 4 asist kaydetmişti.