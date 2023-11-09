Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

Gruptaki ilk maçında evinde Nordsjælland'ı 3-1 mağlup eden İsmail Kartal'ın talebeleri, ikinci maçta Spartak Trnava depmaslanından 2-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

3. haftada evinde Ludogorets 'i 3-1 yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, bugün oynanan 4. hafta maçında sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup oldu.

H Grubu'ndaki bir diğer maçta Nordsjælland evinde Spartak Trnava'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



