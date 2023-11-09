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Fenerbahçe'nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, ilk 3 maçını kazanırken 4. haftada Ludogorets'e mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin bu mağlubiyetinin ardından grubun diğer maçında alınan sonuçla işler karıştı. İşte detaylar ve gruptaki son durum...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 01:30 Güncelleme 10 Kasım 2023, 01:30
Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

UEFA Avrupa Konferans Ligi bugün oynanan maçlarla başladı.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

H Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'in konuğu oldu.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

İsmail Kartal ve ekibi deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olarak H Grubu'ndaki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

Gruptaki ilk maçında evinde Nordsjælland'ı 3-1 mağlup eden İsmail Kartal'ın talebeleri, ikinci maçta Spartak Trnava depmaslanından 2-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

3. haftada evinde Ludogorets'i 3-1 yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, bugün oynanan 4. hafta maçında sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

H Grubu'ndaki bir diğer maçta Nordsjælland evinde Spartak Trnava'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

İŞTE H GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe: 9
Nordsjælland: 7
Ludogorets: 6
Spartak Trnava: 1

Fenerbahçe’nin grubunda işler karıştı! İşte puan durumu
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