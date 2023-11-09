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Beşiktaş Bodo Glimt'e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterdi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasında kaldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 19:35 Güncelleme 09 Kasım 2023, 22:50
Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasında kaldı.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Pemi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Tayfur'dan geldi.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

ABOUBAKAR SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Karşılaşma öncesinde ilk 11'de adı yazılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11'inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

BAILLY İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI!

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly de sakatlığından dolayı ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir pozisyonda kafasına şut isabet eden Bailly, baş dönmesi geçmeyince oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Bodo / Glimt'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde bir süre tempo tuttu.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi
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