Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasında kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasında kaldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Pemi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Tayfur'dan geldi.
ABOUBAKAR SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI
Karşılaşma öncesinde ilk 11'de adı yazılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11'inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.
BAILLY İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI!
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly de sakatlığından dolayı ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir pozisyonda kafasına şut isabet eden Bailly, baş dönmesi geçmeyince oyundan çıkmak zorunda kaldı.
BURAK YILMAZ'A TEPKİ
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ın Bodo / Glimt'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde bir süre tempo tuttu.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı.
Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.