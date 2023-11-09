Beşiktaş Bodo Glimt’e kaybetti! Tribünler Burak Yılmaz’a tepki gösterdi

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11'inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

BAILLY İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI!



Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly de sakatlığından dolayı ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir pozisyonda kafasına şut isabet eden Bailly, baş dönmesi geçmeyince oyundan çıkmak zorunda kaldı.



