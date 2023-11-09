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Fenerbahçe'de 6 numara transferi için 2 dev aday!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında takıma bir stoper ve 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler 2 yıldızı gündemine aldı. İşte Kanarya'nın o hedefleri ve transferdeki son durum...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 20:37 Güncelleme 09 Kasım 2023, 20:37
Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday!

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı, orta sahada ciddi bir sıkıntı yarattı. Yönetim, ocak ayına bıraktığı '6 numara' transferi için adayları belirlemeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

Milan ile hâlâ sözleşme yenilemeyen Rade Krunic listede. Ancak yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yerli arayışı da başladı. 1 numaralı aday da Salih Özcan...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

Milli futbolcu için yaz döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray girişimde bulunmuş ancak Dortmund, teklifleri geri çevirmişti. Fenerbahçe, Salih'ten vazgeçmiş değil. Yönetim, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında bir kez daha Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

Sarı-Lacivertliler, bu transfer için şartları sonuna kadar zorlayacak. Yönetimin, ocak ayında bazı isimlerle yolları ayırarak Salih Özcan için bütçe yaratmayı planladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

Fenerbahçe, Krunic için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Boşnak oyuncu, sezon başında İsmail Kartal'ın 1 numaralı talebiydi. Yönetim, Krunic ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Pioli, başarılı futbolcuyu bırakmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

İtalyan ekibi daha sonra 30 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme önerdi, taraflar anlaşmaya yaklaştı. Ancak bir türlü imza atılmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan

Fenerbahçe için öncelik yerli olması nedeniyle Salih Özcan ancak bu transfer sonuçsuz kalırsa Fanatik'in haberine göre Krunic için yeniden girişimlerin başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday! Rade Krunic ya da Salih Özcan
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