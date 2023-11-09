Fenerbahçe’de 6 numara transferi için 2 dev aday!

Milan ile hâlâ sözleşme yenilemeyen Rade Krunic listede. Ancak yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yerli arayışı da başladı. 1 numaralı aday da Salih Özcan ...

Milli futbolcu için yaz döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray girişimde bulunmuş ancak Dortmund, teklifleri geri çevirmişti. Fenerbahçe, Salih'ten vazgeçmiş değil. Yönetim, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında bir kez daha Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.



