Galatasaray’ın yıldız isimleri Bayern maçında Avrupa’nın devleri tarafından yakından takip edilecek

3. haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ise ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında aynı saatte grupta 1 puanı olan Kopenhag, 3 puanlı Manchester United'ı ağırlayacak.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. İlk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Cimbom, bir sonraki maçında ise Manchester United 'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti...

CİMBOM YİNE ŞAŞIRTACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynayacakları Bayern Münih maçının taktiğini belirledi. Tecrübeli hoca ilk maçta olduğu gibi cesur ve hücuma dayalı bir anlayışla sahada olacak. İlk maçta Bayern Münih'e karşı 70 dakika sahayı dar eden Sarı- Kırmızılılar, Almanya'da da geri adım atmayacak. Galatasaray özellikle savunma ve orta sahanın merkezine yapacağı baskılarla Bayern Münih'i hataya zorlayacak. 90 dakika boyuncu şok pres uygulayacak Cimbom, tarihi bir galibiyet elde etmek için var gücüyle savaşacak.



MUSLERA MUCİZESİ

Galatasaray'da Muslera mucizesi yaşanıyor. Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera dünkü idmanda yer aldı. Uruguaylı tecrübeli kaleci, Bayern Münih ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Almanya'daki zorlu maça 11'de başlaması bekleniyor.





İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAYACAĞIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları 5 kez gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık. Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım" diye konuştu.





GALATASARAY DEV MAÇA HAZIR

Aslan, Bayern Münih maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.





NEUER'DEN ICARDI'YE ÖVGÜ

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi. Alman eldiven, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" ifadelerini kullandı.