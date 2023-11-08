Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sert açıklamalar yaptı: Kadıköy’de tiyatro izledik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi hesabından bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe maçının hakemlerini hedef aldı.

Doğan, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız" ifadelerini kulladı.

HAYDİ KONYA MAÇINA

Doğan, "Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz" dedi.