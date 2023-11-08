Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sert açıklamalar yaptı: Kadıköy’de tiyatro izledik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi hesabından bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe maçının hakemlerini hedef aldı.
Doğan, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız" ifadelerini kulladı.
HAYDİ KONYA MAÇINA
Doğan, "Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz" dedi.
ENERJİMİZİ ARTIRACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde süren Konyaspor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Bu hafta buradayız. Dün son toplantımızı yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Geçen haftayı kapattık. Geri bildirimini yaptık. Konsantrasyonumuzu Konyaspor'a odakladık. Bu süreçte yakaladığımız enerjimizi artırarak Konyaspor maçına yansıtmak bütün isteğimiz arzumuz" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan Avcı, "Bunu yansıtabilmek için bütün motivasyonumuz, cuma günü taraftarlarımızın stadyumu doldurması. Onlar olduğu sürece daha iyisini, çok daha iyisini yapıyoruz" ifadesini kullandı.
TS CLUP'TA SATIŞLAR ARTTI
Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Sami Karaman, TS Club ürünlerine son günlerde gelen yoğun taleplerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti. Karaman, bu sezon mağaza satışlarında yüzde 100, online satışlarda ise yüzde 125 artış olduğunu bildirdi.
SAKATLAR CAN SIKIYOR
Fenerbahçe maçı sonrası ilk antrenmanını yapan Trabzonspor'da 7 futbolcu sakatlık nedeniyle çalışmalara katılmadı. Orsic, Teklic, Umut Bozok Eren Elmalı, Kourbelis ve Fountas antrenmana katılmadı. Hüseyin Türkmen ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.
MENDY FRANSA'DA HAFTANIN 11'İNDE
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Batista Mendy, Fransa'da haftanın en iyi 11'ine seçildi. Farklı ülkelerde forma giyen Fransız oyuncuların yer aldığı 11'de orta sahada Losila ile birlikte yer alan Mendy, milli takım tercihini de Fransa'dan yana kullanacağını açıkladı.