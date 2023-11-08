Milan Teknik Direktörü Pioli Ferdi Kadıoğlu’nun ismini verdi! Ferdi’yi hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda takibe aldılar

Fenerbahçe'de yüksek performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak İtalya'dan dikkat çekici haberler geliyor. Gelen bilgilere göre; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli savunmanın sağına takviye istediği ve Milan yönetimine verdiği isimlerden birisinin Ferdi Kadıoğlu olduğu öğrenildi.

Pioli'nin Ferdi'yi çok beğendiği dripling özellikleri olan bir sağ bek istediği kaydedildi.