Milan Teknik Direktörü Pioli Ferdi Kadıoğlu’nun ismini verdi! Ferdi’yi hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda takibe aldılar

İLK TALİBİ NAPOLİ'YDİ
Milan'ın ilgisinden önce Ferdi'yi İtalya'dan Napoli'nin takibe aldığı biliniyor. Ferdi'ye başta Almanya olmak üzere diğer büyük liglerden de ilgi var.
FENER'DE ZAJC PİŞMANLIĞI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu. Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi.
Başkan Ali Koç, "Hocam Zajc konusunda sanırım biraz acele ettik. Fred'i kadroya kattıktan sonra o bölgeye onun kalitesine ayarında bir oyuncu daha almalıydık" dedi. Teknik direktör Kartal'ın da Başkan Koç'un bu sözlerine katıldığı bildirildi. Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Zajc, Fenerbahçe'nin sezon başı kampının çok büyük bölümünde de yer almamış, fiziksel olarak geri kalmasının nedeni de buna bağlanmıştı.
JESUS FENER'İ ŞİKAYET EDECEK
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan 69 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor. Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi. Sarılacivertliler, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus da Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Jorge Jesus şu anda dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında gösteriliyor.
MONTELLA'DAN ARDA'YA ZİYARET
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Braga ile karşılaşacak olan Real Madrid'in antrenmanını yerinden takip etti. Carlo Ancelotti'yle birlikte idmanı izleyen İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında fikir aldı. Bu arada Real Madrid'in yıldız futbolcularından Nacho Fernandez, milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti. İspanyol oyuncu, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz bir yeteneğe sahip. Önünde parlak bir gelecek var. Real Madrid'de başarılı olmak için ihtiyacı olan karakteristik özelliklere sahip, sadece zamana ihtiyacı var" dedi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçının hazırlıklarını dün öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncularımız, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
MERT HAKAN PFDK'LIK OLDU
Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor yenilgisi sonrası rakip oyuncuların yanına giderek tepki göstermişti. 29 yaşındaki oyuncu, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
CENGİZ ÜNDER MÜJDESİ
Antalya maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından Hatay maçında 3, Ludogorets'e karşı ise 1 dakika görev almıştı. Maç sonu ağrı hisseden Cengiz, Pendik ve Trabzon maçlarında forma giymemişti. Tamamen iyileşen Cengiz, takımla çalışmalara katıldı. Milli futbolcu bu sezon 6 maçta 1 asist yaptı.