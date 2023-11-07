Tek hedef zafer: Okan Buruk’tan Bayern maçı öncesi takımına motive: Korkaklar her gün ölür cesurlar bir gün ölür

Futbolcularından, 3-1 kaybettikleri ilk maçtaki gibi istekli ve cesur oynamalarını isteyen 50 yaşındaki teknik adam, "Bize yakışan bir oyun oynayacağız. İlk maçta nasıl oynadıysak yine aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Rakipten korkmak yok. Çünkü korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Bunu unutmayın" dediği öğrenildi. A Grubu'nda geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom, 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Şu ana kadar rakip filelere 6 gol atan Aslan, kalesinde 7 gole engel olamadı.

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