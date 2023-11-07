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Tek hedef zafer: Okan Buruk'tan Bayern maçı öncesi takımına motive: Korkaklar her gün ölür cesurlar bir gün ölür

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynayacakları Bayern Münih maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Buruk, “İlk maçtaki gibi cesur olacağız. Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür” sözleriyle futbolcuları motive etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Tek hedef zafer: Okan Buruk’tan Bayern maçı öncesi takımına motive: Korkaklar her gün ölür cesurlar bir gün ölür

Süper Lig'de 10'da 10 yapan ve zirvede yer alan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarın oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcularından, 3-1 kaybettikleri ilk maçtaki gibi istekli ve cesur oynamalarını isteyen 50 yaşındaki teknik adam, "Bize yakışan bir oyun oynayacağız. İlk maçta nasıl oynadıysak yine aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Rakipten korkmak yok. Çünkü korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Bunu unutmayın" dediği öğrenildi. A Grubu'nda geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom, 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Şu ana kadar rakip filelere 6 gol atan Aslan, kalesinde 7 gole engel olamadı.

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