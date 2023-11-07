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Boey koptu gidiyor: Yönetim ile Fransız yıldız arasındaki kontrat görüşmeleri tıkandı

Arsenal ve M.United’ın çok istediği Sacha Boey ile G.Saray arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Fransız bekin yönetime, “Sezon sonunda teklifleri değerlendireceğim” yanıtı verdiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Boey koptu gidiyor: Yönetim ile Fransız yıldız arasındaki kontrat görüşmeleri tıkandı

Geçen yıl elde edilen 23. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey'un Galatasaray'daki geleceği merak konusu olurken, Fransız yıldızın yönetimle gerçekleştirdiği sözleşme yenileme görüşmesinin detayları da ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER DURDU
Bu sezon Galatasaray'da 20 maçta oynayan ve 1 asist katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığı ve anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 30 Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini iyileştirme teklifine olumsuz yanıt veren Boey'un, sezon sonunda kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini yönetime de ilettiği gelen haberler arasında.

İNGİLİZLER ÇOK İSTİYOR
Avrupa ekiplerinin gözdesi olan Sacha Boey'a İngiltere'den Manchester United ile Arsenal yakın ilgi gösteriyor. Sezon sonunda her iki kulübün de Cimbom'un kapısını cazip bir teklifle çalması sürpriz olmayacak. Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un olası bir satışı halinde 20 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeli hedefliyor. Boey da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

7 GOLE KATKI
G.Saray formasıyla 72 maçta 3 gol, 4 asist kaydeden Boey'un kariyerinde toplamda 126 maçta 5 gol, 7 asisti bulunuyor.

UEFA'DAN ICARDİ HATIRLATMASI
Temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi. Aslan'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili video paylaşan UEFA'nın hesabında, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız" ifadeleriyle Devler Ligi müziği dinletildi. Devler Ligi'nde 5 gol, 1 asisti bulunan Icardi, ligde de 10 gol, 2 asist katkısı yaptı.



EMİN 'BAYRAM' ETTİRDİ
Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 20 yaşındaki Emin Bayram, başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bayram, Belçika'da 3 hafta haftanın ilk 11'ine seçildi. 2024'e kadar Westerlo ile sözleşmesi olan Bayram, 8 maçta 674 dakika süre aldı ve sınıfı geçti.



ZIYECH KULÜBEYE TETE 11'E
Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Sol bek pozisyonunda yine Abdülkerim Bardakcı'yı değerlendirecek Buruk, savunma hattında Davinson ile Nelsson'a şans verecek. Cimbom'da henüz istenilen seviyede olmayan Hakim Ziyech'in Bayern maçında yedek oturacağı ve formayı Mateus Tete'nin terleteceği öğrenildi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ
G.Saray taraftarlarının sevdiği isimlerden biri olan Dries Mertens'in bu sezon 2 gol 2 asisti bulunuyor.

MERTENS'TEN İSRAİL TEPKİSİ
Mertens, İsrail'in Filistin'e karşı zulmüne de sessiz kalmadı. "Kudüs özgür değilse dünya esaret altındadır" pankartını paylaşan Mertens, çocuğuyla birlikte savaşın ortasında kalan bir annenin dramını gündeme getirdi.

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