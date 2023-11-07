Boey koptu gidiyor: Yönetim ile Fransız yıldız arasındaki kontrat görüşmeleri tıkandı

GÖRÜŞMELER DURDU Bu sezon Galatasaray'da 20 maçta oynayan ve 1 asist katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığı ve anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 30 Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini iyileştirme teklifine olumsuz yanıt veren Boey'un, sezon sonunda kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini yönetime de ilettiği gelen haberler arasında.

İNGİLİZLER ÇOK İSTİYOR

Avrupa ekiplerinin gözdesi olan Sacha Boey'a İngiltere'den Manchester United ile Arsenal yakın ilgi gösteriyor. Sezon sonunda her iki kulübün de Cimbom'un kapısını cazip bir teklifle çalması sürpriz olmayacak. Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un olası bir satışı halinde 20 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeli hedefliyor. Boey da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.