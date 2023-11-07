Berat’ın doğuşu: Sezon başında kiralanan yıldız oyuncu performansıyla büyülüyor

Trabzon'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero Berat Özdemir, 11. haftanın en çok konuşulan futbolcularından oldu. Bordo-Mavililer'in Fenerbahçe ile oynayıp 3-2 kazandığı karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan ve bu performansını bir golle süsleyen Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı.
MONTELLA İZLİYOR
Dev maçı tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yetenekli oyuncuyla ilgili önemli notlar aldığı öğrenildi. Montella'nın A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım 2023 Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Berat'ı davet etmesi bekleniyor.
2025'TE SONA ERİYOR
Berat daha önce de ilk olarak Abdullah Avcı'nın talebiyle transfer edildikten sonra Milli Takım forması giydi. Dünya Kupası elemelerinde A Milli takımda görev yaptı. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Berat Özdemir, 2022 yılında Suudi Arabistan kulübü Al-Ettifaq'a 2.4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
GOLE GEÇİT YOK!
Trabzonspor bu sezon oynadığı maçların ilk 20 dakikalık bölümlerinde rakiplerine gol izni tanımayarak farklı bir başarı yakaladı. Ligde şu ana kadar 11 maça çıkan Fırtına söz konusu maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerin tamamı 20 dakikalık ilk bölümün ardından gelirken, Trabzon en erken golünü Rize maçında (21. dakika) yedi.
VISCA'YA ÖZEL TEBRİK
Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu futbol nedeniyle yıldız oyuncu Edin Visca'yı özellikle tebrik etti. Derbide sol kanatt oynayan Boşnak yıldız, Paul Onuachu'nun golünde asist yaptı.
LARSEN'E HAZIR OL EMRİ
F.Bahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Eren Elmalı Konya maçında görev alamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Eren'in yokluğunda Cuma günü sol bekte Larsen'i görevlendirmesi bekleniyor.