Berat’ın doğuşu: Sezon başında kiralanan yıldız oyuncu performansıyla büyülüyor

Trabzon'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero Berat Özdemir, 11. haftanın en çok konuşulan futbolcularından oldu. Bordo-Mavililer'in Fenerbahçe ile oynayıp 3-2 kazandığı karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan ve bu performansını bir golle süsleyen Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı.

MONTELLA İZLİYOR

Dev maçı tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yetenekli oyuncuyla ilgili önemli notlar aldığı öğrenildi. Montella'nın A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım 2023 Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Berat'ı davet etmesi bekleniyor.