Kupada Fırtına esecek: Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un rakibi belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Kurada Süper Lig'den 6 takım yer alacak. Bu takımlar Trabzonspor, Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Başakşehir ve Rizespor.

ARTIK GERİLİME İHTİYACIMIZ YOK

Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda konuştu. Ali Koç'un açıklamalarını değerlendiren Özbek, "Hayretler içindeyim. Bizler büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın. Biz hep itidali tavsiye eden tarafta olacağız. Bir ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilmeye artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse de bölemez, kutuplaştıramaz" dedi.



SÜPER KUPA ÇIKIŞI

Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü; Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasıdır" açıklamasını yaptı.