Kupada Fırtına esecek: Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un rakibi belli oluyor!

GAZİANTEP RİZE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.19. dakikada Rizespor kalecisi Gökhan aut atışında topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan topu elle düzeltti. Hakem Ali Şansalan topun oyunda olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Atışı Maksim kullandı: 1-0. 50. dakikada Dragus sert bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0.
KAYSERİ 1 ATTI 3 ALDI
Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. 64'te Morte'nin kafa şutunda yerden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Altıpas içerisinde topu iyi takip eden Kemen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
'FIRILDAK ALİ' BOMBASI
Tuzlaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara sert bir yanıt verdi. Açıklamada, "Fırıldak Ali! Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamalardan satır başları: "Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali? Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali? Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali? Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?"
TFF'DEN GELECEĞİN YILDIZLARI PROJESİ
Türkiye Futbol Federasyonu ile Ülker, "Geleceğin Yıldız Kızları" projesini tanıttı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşacak. Bu kapsamda amacımız ve isteğimiz her yarı yıl tatilinde Ülker ve TFF bir kamp düzenleyerek, genç futbolcuların milli takım ile buluşmasını sağlamak ve gençlerin hayallerine ulaşmasına destek vermek" dedi.
REAL'İN MAÇINA MELER
FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid'in evinde Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek. Maç yarın saat 23.00'te başlayacak.
ZIELINSKI'YE ADA KANCASI
İtalyan basını Liverpool ve West Ham'ın Napoli forması giyen Polonyalı 10 numara Piotr Zielinski'yi transfer etmek istediğini öne sürdü. Yıldız ismin kontratı sezon sonu bitecek.
ÇALHANOĞLU İKİNCİ SIRADA
İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, ligde 11 haftada 12 gol kaydeden Lautaro Martinez'in ardından 4 golle İtalyan devinin en fazla gol atan 2. futbolcusu konumunda. Hakan, Atalanta maçını da boş geçmedi.
TUZLA PUANI KAPTI
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniye 14'te Cavare ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada Tuzlaspor Togui ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. Konuk ekip Tuzlaspor'da Awaku 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BURSA-HAPOEL MAÇI ERTELENDİ
Bursaspor'un, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail ekibi Hapoel Holon ile oynayacağı maç, güvenlik gerekçesiyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi. Maçın saati daha sonra belli olacak.
ZİRVENİN SAHİBİ GIRONA
İspanyol ekibi Girona, 12 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 31 puanla Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bırakarak zirveye yerleşti. Girona, La Liga'ya 2 sezon önce yükselmişti.
UEFA'DAN ORTA'YA GÖREV
UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. Lale Orta 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta görev yapacak.
BAŞAKŞEHİR ARA VERMEDİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Bugünü izinli geçirecek olan Başakşehir çalışmalarına yarın devam edecek.