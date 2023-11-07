Fener’den Camara harekatı: Trabzon maçında orta alan krizi yaşayan yönetim atağa kalktı

Cumartesi gecesi Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilerek galibiyet serisi sona eren ve liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a devreden Fenerbahçe'de orta saha oyuncularının performansı teknik heyeti tatmin etmedi. Fred'in yokluğunda forma giyen Zajc ve Crespo geçer not alamadı.

Bu iki oyuncudan birinin devre arasında başka bir takıma satılacağı iddia edilirken Sarı- Lacivertli kurmayların Gineli bir merkez orta saha üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Bu oyuncu Olympiakos forması giyen Mady Camara. Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gineli orta saha oyuncusunun menajeri ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyen Camara'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olsa da sözleşmesinin son senesinde olması nedeniyle çok daha uygun bir fiyata kadroya dahil edilebileceği ifade ediliyor. 26 yaşında ve 1.82 boyunda olan Madi Camara 22 kez Gine Milli Takım formasını giydi.