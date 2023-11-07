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Fener’den Camara harekatı: Trabzon maçında orta alan krizi yaşayan yönetim atağa kalktı

Fenerbahçe, Olympiakos ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Gineli orta saha Mady Camara için harekete geçti. Zajc ve Crespo’dan birinin devre arasında takımdan ayrılacağı ve Gineli yıldız için şartların zorlanacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Fener’den Camara harekatı: Trabzon maçında orta alan krizi yaşayan yönetim atağa kalktı

Cumartesi gecesi Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilerek galibiyet serisi sona eren ve liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a devreden Fenerbahçe'de orta saha oyuncularının performansı teknik heyeti tatmin etmedi. Fred'in yokluğunda forma giyen Zajc ve Crespo geçer not alamadı.

Bu iki oyuncudan birinin devre arasında başka bir takıma satılacağı iddia edilirken Sarı- Lacivertli kurmayların Gineli bir merkez orta saha üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Bu oyuncu Olympiakos forması giyen Mady Camara. Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gineli orta saha oyuncusunun menajeri ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyen Camara'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olsa da sözleşmesinin son senesinde olması nedeniyle çok daha uygun bir fiyata kadroya dahil edilebileceği ifade ediliyor. 26 yaşında ve 1.82 boyunda olan Madi Camara 22 kez Gine Milli Takım formasını giydi.



DZEKO AVRUPA'DA İKİNCİ
Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko, Avrupa'nın 10 büyük liginde ekim ayında en çok gol atan 2. futbolcu oldu. Dzeko ekim ayında 6 kez fileleri havalandırdı. İlk sırada 7 golle Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane yer alırken, 3. sırada 5 golle Belçika'nın Royale Union takımından Mohamed Amoura kendisine yer buldu.



MARSİLYA CENGİZ'İ ARIYOR
Fransız basınında çıkan haberlere göre Marsilya'nın Teknik Direktörü Marcelinho Toral'in transferleri hayal kırıklığı yarattı. Watford'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen İsmaila Sarr'ın performansının Cengiz Ünder'i unutturamadığı ifade edildi. Cengiz Ünder sezon başında Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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