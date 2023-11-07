Hafta sonu oynanan maçlarda hakem skandalları zirveye çıktı! Türk futbolu bir kez daha çok sert tartışmaların ortasında kaldı

Süper Lig'de futbol yerini bir kez daha hakem skandallarına, sert tartışmalara ve bildiri savaşlarına bıraktı. Özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük-Mete Kalkavan ikilisinin skandal hakem yönetimleri ortalığı karıştırdı.
Üst üste iki kulüpten de çok sert açıklamalar yapıldı. Bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan neredeyse tüm maçlarda hakem tartışmalara yaşanırken, birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya savaş açtı. Önceki gece A Spor'da gündemi değerlendiren Erman Toroğlu, "Bir avuç hakem Türkiye'deki futbol dünyasıyla dalga geçiyor. Kafa yapıyorlar, top gibi oynuyorlar. Yöneticiler de biraz acemi olduğu için pinpon topu gibi oynuyor bu hakemler. Dikkat edin, hepiniz gidiyorsunuz ama onlar gitmiyorlar. Torpil, hak edeni getirmiyorlar" ifadesini kullandı.