Hafta sonu oynanan maçlarda hakem skandalları zirveye çıktı! Türk futbolu bir kez daha çok sert tartışmaların ortasında kaldı

HER MAÇ YENİ SKANDAL

Bu hafta oynanan maçlarda hakem hataları zirveye çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş ve Karagümrük kulüpleri de çok sert açıklamalar yaparak TFF ve MHK'ye tepki gösterdi. Sadece Süper Lig değil 1. Lig'de oynanan maçlardan sonra yapılan sert açıklamalar, kaos ortamını en üst seviyeye çıkardı.



BU KAVGA DEVAM EDER

Benim oynadığım dönemden beri hakem tartışmaları sürüp gidiyor. Sürmeye de devam edecek. Özellikle VAR'dan sonra yapılan hataların hiçbir bahanesi olamaz. Dürüst, gördüğünü korkmadan çalan hakemler yetiştirmedikçe bu kavga devam edip gider. Hakemlerimiz hem yetersizler, hem futbolu bilmiyorlar hem de bir standartları yok. Yani geleceğe dair fazla bir umut yok. İLKER YAĞCIOĞLU



DEĞİŞECEK GİBİ DURMUYOR

Hakemlerden hiç kimse memnun olmayacak. Bu kaos bitmeyecek. Çünkü herkes kendine bir çıkar sağlamayı amaçlıyor. Kim ne yaparsa kendine yapar. Herkes sistemsizlikten kendisine pay çıkarmak istiyor. Kaos ortamı Türkiye'de yıllardır aynı. Bu değişecek gibi de durmuyor. Çok üzücü bir ortam var. Maç kaybedebilirsin. Hakem ahlaksızlık yapıyorsa da elbette cezasını bulacaktır. OKTAY DERELİOĞLU



BAŞARISIZLIKLARI ÖRTÜYORLAR!

Hakem hataları bu sezon çok daha fazla. Ama bu her takım için geçerli. Özellikle büyük takımlar daha fazla ses çıkarıyor. Hakemler kötü ama büyük takımlar başarısızlıklarını hakem üstünden örtmeye çalışıyor! Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe çok tepkili. Ama en çok hata Galatasaray'a yapıldı. Galatasaray bu konuda hiç sessiz kalmadı. Yendiği maçlar sonrası da açıklamalar yaptı. EVREN TURHAN



BUNUN ADI PARADOKS

Son 38 yıldır şampiyon olan takımlara baktığımızda aslında tabloyu çok net olarak görebiliriz. Bu zaman diliminde en fazla şampiyon olmak ve aynı zamanda en fazla hakemden şikayetçi olmak aslında bir paradoks. Yani siz hakemlerden şikayet ederken herkese adalet mi istiyorsunuz yoksa kendinize mi adalet istiyorsunuz? Bu iki sorunun cevabı verilmesi gerekiyor. ULAŞ ÖZDEMİR

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN