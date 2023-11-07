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Hafta sonu oynanan maçlarda hakem skandalları zirveye çıktı! Türk futbolu bir kez daha çok sert tartışmaların ortasında kaldı

Takvim'in usta yazarları Süper Lig'de yaşananları değerlendirdi. Özellikle Fenerbahçe-Trabzon maçındaki hakem kararları gündemi sarstı. Kulüpler TFF’ye savaş açtı. Erman Toroğlu, “Bir avuç hakem Türkiye futboluyla dalga geçiyor” ifadesini kullandı. A Spor canlı yayınına bağlanan Süleyman Hurma ise, “MHK Başkanı İbanoğlu, ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Yoksa zaten mecburen istifa edeceksiniz” yorumunu yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Hafta sonu oynanan maçlarda hakem skandalları zirveye çıktı! Türk futbolu bir kez daha çok sert tartışmaların ortasında kaldı

Süper Lig'de futbol yerini bir kez daha hakem skandallarına, sert tartışmalara ve bildiri savaşlarına bıraktı. Özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük-Mete Kalkavan ikilisinin skandal hakem yönetimleri ortalığı karıştırdı.

Üst üste iki kulüpten de çok sert açıklamalar yapıldı. Bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan neredeyse tüm maçlarda hakem tartışmalara yaşanırken, birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya savaş açtı. Önceki gece A Spor'da gündemi değerlendiren Erman Toroğlu, "Bir avuç hakem Türkiye'deki futbol dünyasıyla dalga geçiyor. Kafa yapıyorlar, top gibi oynuyorlar. Yöneticiler de biraz acemi olduğu için pinpon topu gibi oynuyor bu hakemler. Dikkat edin, hepiniz gidiyorsunuz ama onlar gitmiyorlar. Torpil, hak edeni getirmiyorlar" ifadesini kullandı.

YETER Kİ TÜRK FUTBOLU DÜZELSİN
Yine A Spor canlı yayınına bağlanan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise, "Gerekiyorsa 2-3 hafta oynamayız maçları. Oturalım bu işi düzeltelim. Yeter ki Türk futbolu düzelsin. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Yoksa zaten mecburen istifa edeceksiniz" yorumunu yaptı. Henüz Trendyol Süper Lig'in 3'te 1'ini geride bırakırken ortaya çıkan bu kaos ortamı, sezonun geri kalanı için herkeste büyük bir korku ve endişe yarattı.

HER MAÇ YENİ SKANDAL
Bu hafta oynanan maçlarda hakem hataları zirveye çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş ve Karagümrük kulüpleri de çok sert açıklamalar yaparak TFF ve MHK'ye tepki gösterdi. Sadece Süper Lig değil 1. Lig'de oynanan maçlardan sonra yapılan sert açıklamalar, kaos ortamını en üst seviyeye çıkardı.

BU KAVGA DEVAM EDER
Benim oynadığım dönemden beri hakem tartışmaları sürüp gidiyor. Sürmeye de devam edecek. Özellikle VAR'dan sonra yapılan hataların hiçbir bahanesi olamaz. Dürüst, gördüğünü korkmadan çalan hakemler yetiştirmedikçe bu kavga devam edip gider. Hakemlerimiz hem yetersizler, hem futbolu bilmiyorlar hem de bir standartları yok. Yani geleceğe dair fazla bir umut yok. İLKER YAĞCIOĞLU

DEĞİŞECEK GİBİ DURMUYOR
Hakemlerden hiç kimse memnun olmayacak. Bu kaos bitmeyecek. Çünkü herkes kendine bir çıkar sağlamayı amaçlıyor. Kim ne yaparsa kendine yapar. Herkes sistemsizlikten kendisine pay çıkarmak istiyor. Kaos ortamı Türkiye'de yıllardır aynı. Bu değişecek gibi de durmuyor. Çok üzücü bir ortam var. Maç kaybedebilirsin. Hakem ahlaksızlık yapıyorsa da elbette cezasını bulacaktır. OKTAY DERELİOĞLU

BAŞARISIZLIKLARI ÖRTÜYORLAR!
Hakem hataları bu sezon çok daha fazla. Ama bu her takım için geçerli. Özellikle büyük takımlar daha fazla ses çıkarıyor. Hakemler kötü ama büyük takımlar başarısızlıklarını hakem üstünden örtmeye çalışıyor! Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe çok tepkili. Ama en çok hata Galatasaray'a yapıldı. Galatasaray bu konuda hiç sessiz kalmadı. Yendiği maçlar sonrası da açıklamalar yaptı. EVREN TURHAN

BUNUN ADI PARADOKS
Son 38 yıldır şampiyon olan takımlara baktığımızda aslında tabloyu çok net olarak görebiliriz. Bu zaman diliminde en fazla şampiyon olmak ve aynı zamanda en fazla hakemden şikayetçi olmak aslında bir paradoks. Yani siz hakemlerden şikayet ederken herkese adalet mi istiyorsunuz yoksa kendinize mi adalet istiyorsunuz? Bu iki sorunun cevabı verilmesi gerekiyor. ULAŞ ÖZDEMİR

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