Tuzlaspor’dan Ali Koç’a çok sert yanıt!

OLGUN PEKER İDDİASI



Ayrıca Tuzlaspor'un açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin başkanı Olgun Peker'e transfer parası aktardığı iddia edildi.





İŞTE TUZLASPOR'UN AÇIKLAMASI "FIRILDAK ALİ!"



"Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde Kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında Halk TV'de Murat Ağırel'in Passolig hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu talihsiz açıklamalara yer verdiğini belirtmiştik.





"ISPATI PASSOLİG KAYITLARINDA"



Fenerbahçe Başkanı tarafından bu mesnetsiz karalamalara destek verilmesini hayretle karşılamaktayız. Ali Koç tarafından her ne kadar bu konunun TFF tarafından dikkate alınmadığını belirtmişse de, Kulübümüz aleyhine kesin nitelikte belge ve bilgi olmaksızın açıklama yapılamayacağı hukukumuzun temel ilkeleri kapsamında her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, yapılan karalamaların aksinin ispatı mümkün olup Passolig kayıtlarında mevcuttur. Bu nedenle gerekli araştırmaların yapılması için görevlileri göreve davet etmiştik.





LAMINE DIACK TRANSFERİ



Aynı tutumu Fenerbahçe tarafından Lamine Diack transferi hakkında da beklemekteyiz. Nitekim söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!



