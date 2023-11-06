ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan!

TRANSFERDE ROTA CAMARA Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim; kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta devam eden Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara oldu. Kanarya, futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başladı.

2018 yılında Olympiakos'a katılan Mady Camara'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor.

DEĞERİ 8 MİLYON EURO 1.82 boyundaki futbolcu, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel verilere göre Mady Camara'ya 8 milyon Euro değer biçiliyor.

DEVRE ARASINDA HAMLE Olympiakos, kontratı sezon sonunda bitecek futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde Gineli oyuncuyu kadrosuna katmak için devre arası transfer döneminde hamle yapacak.