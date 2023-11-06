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ÖZEL | Fenerbahçe'nin yeni yıldızı komşudan!

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen ve Konferans Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, orta saha pozisyonu için düğmeye bastı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

Emrah Karalinç Emrah Karalinç takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 15:46 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:05
ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan!

Sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 26 yıl aradan sonra rakibine yenilmenin yanı sıra liderlikten de oldu.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

FRED'İN YOKLUĞU KRİZ ÇIKARDI

Sakat futbolcuların negatif etkilerini dev maçta gören ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunu da ciddi bir şekilde hisseden Kanarya, transfer için harekete geçti.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

Teknik heyetin talebi doğrultusunda 8 numara pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok ismi radarına aldı. Sarı-Lacivertli yetkililer, bu pozisyon için önlem amaçlı bir takviye gerçekleştirmeyi düşünüyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

TRANSFERDE ROTA CAMARA

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim; kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta devam eden Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara oldu. Kanarya, futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başladı.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

2018 yılında Olympiakos'a katılan Mady Camara'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

1.82 boyundaki futbolcu, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel verilere göre Mady Camara'ya 8 milyon Euro değer biçiliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

DEVRE ARASINDA HAMLE

Olympiakos, kontratı sezon sonunda bitecek futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde Gineli oyuncuyu kadrosuna katmak için devre arası transfer döneminde hamle yapacak.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

Bu sezon Olympiakos'ta lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan Camara 1356 dakikaya 2 gol, 1 de asist sığdırdı. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcu, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

FRANSA'DA ÇIKIŞ YAPTI

Futbol kariyerine 2013-2015 arasında oynadığı AS Kaloum altyapısında başlayan Mady Camara, 2015-2016'da ise Santoba FC'de görev yaptı. Sonrasında ise Fransız ekibi Ajaccio'ya katılarak futbol yolculuğunu sürdürdü.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

2 sezon oynadığı Ajaccio'da 51 maçta 3 gol, 1 asist kaydeden Camara, 2018 yılından bu yana Olympiakos'ta oynuyor. 2022-2023 sezonunda İtalyan devi Roma'da kiralık görev alan Camara, Serie A ekibine 1 asist katkısı yaptı ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından Olympiakos'a döndü.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor

CAMARA'NIN PLANI...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı Camara'nın profesyonel futbol kariyerinde 270 maçta 23 gol, 16 da asisti bulunuyor. Son gelen haberlere göre; Gineli yıldızın da kariyerine yeni bir yön vermek istediği ve Kanarya'ya sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı komşudan! Mady Camara geliyor
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