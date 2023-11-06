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ÖZEL | Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Erden Timur'a sözleri şoke etti

Son iki sezonun yıldızı Sacha Boey'un sözleşmesini yenilemek isteyen Galatasaray yönetimi şok bir cevap aldı. Bunun üzerine Erden Timur gemileri yaktı. Fransız sağ bekin peşinde koşan dev ekipler pusuya yattı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız isimden ne bekliyor? Detaylar haberimizde...

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:44 Güncelleme 06 Kasım 2023, 12:49
ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’a sözleri şoke etti

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, bu sezona da fırtına gibi giriş yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

23 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 20 maçın tamamında son düdüğe kadar sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında hem Kopenhag'a gol atması hem de Manchester United ile Bayern Münih karşısında etkili bir performans göstermesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Takımın maaş ortalamasının epey altında kalan Sacha Boey'un sözleşmesinde iyileştirme teklifi yapan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, yıllık 1.5 milyon Euro'luk net ücret teklifine ret cevabı geldi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Boey'un kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Galatasaray yönetiminin ise bu miktarın yüksek olduğunu belirtip, 2 milyon Euro seviyelerine çıktığı bildirildi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Sacha Boey'un bu teklifi de kabul etmediği ve yaz transfer döneminde teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Sacha Boey'u iki İngiliz ekibinin istediği ortaya çıktı.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Yüksek temposu, hücuma ve savunmaya büyük katkısı nedeniyle Arsenal menajeri Arteta'nın dikkatini çeken Boey için sezon sonu 'Topçular'ın teklif yapması bekleniyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlar'ı durduran Sacha Boey'un yine Manchester United menajeri Erik Ten Hag tarafından çok beğenildiği öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

İki İngiliz ekibinin, sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı düşünülüyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'dan Galatasaray yönetimi, 20 ila 25 milyon Euro civarında bir bedel bekliyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’un sözleri şoke etti
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