ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’a sözleri şoke etti

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, bu sezona da fırtına gibi giriş yaptı.
Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, bu sezona da fırtına gibi giriş yaptı.
23 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 20 maçın tamamında son düdüğe kadar sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.
Özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında hem Kopenhag'a gol atması hem de Manchester United ile Bayern Münih karşısında etkili bir performans göstermesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.
Takımın maaş ortalamasının epey altında kalan Sacha Boey'un sözleşmesinde iyileştirme teklifi yapan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, yıllık 1.5 milyon Euro'luk net ücret teklifine ret cevabı geldi.
Boey'un kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin ise bu miktarın yüksek olduğunu belirtip, 2 milyon Euro seviyelerine çıktığı bildirildi.
Sacha Boey'un bu teklifi de kabul etmediği ve yaz transfer döneminde teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.
Sacha Boey'u iki İngiliz ekibinin istediği ortaya çıktı.
Yüksek temposu, hücuma ve savunmaya büyük katkısı nedeniyle Arsenal menajeri Arteta'nın dikkatini çeken Boey için sezon sonu 'Topçular'ın teklif yapması bekleniyor.
Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlar'ı durduran Sacha Boey'un yine Manchester United menajeri Erik Ten Hag tarafından çok beğenildiği öğrenildi.
İki İngiliz ekibinin, sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı düşünülüyor.
Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'dan Galatasaray yönetimi, 20 ila 25 milyon Euro civarında bir bedel bekliyor.