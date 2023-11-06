ÖZEL | Galatasaray’da Sacha Boey krizi! Erden Timur’a sözleri şoke etti

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, bu sezona da fırtına gibi giriş yaptı.

23 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 20 maçın tamamında son düdüğe kadar sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.