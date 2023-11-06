Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezonda da zirveden etti! İşte Maç sonrası yaşananlar...

Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzon spor, Kadıköy'den zaferle ayrııldı. 26 yıl aradan sonra rakibini deplasmanda yenen Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de dikkati çeken bir istatistik ortaya çıkmış oldu.

2020-21 sezonundan bu yana İstanbul takımlarına karşı 33 maça çıkan Avcı, 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Ayrıca Avcı, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik 3 yenilgi tattı. Avcı, İstanbul'da büyük takımlara karşı dışarıda sadece 1 kez yenilgi tattı.

2021-22 sezonunun 9. haftasında Trabzon spor, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Kanarya 'yı 3-1 yenip lider olmuştu. 2022-23 sezonunun 15. haftasında da Bordo-Mavililer, Jorge Jesuslu Fenerbahçe'yi 2-0 geçerek rakibini zirveden etti. İsmail Kartal da aynı kaderi yaşadı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini de sürdürmeyi bildi.

RAKİBİNE BÜYÜK DARBE Bordo-Mavililer, rakibini Avcı ile son 4 maçın 3'ünde yendi. Ayrıca Avcı önderliğindeki Karadeniz ekibinin Fenerbahçe'yi son 3 sezonda liderlikten etmesi de gözlerden kaçmadı.

TARİHİ YENİDEN YAZDIK

Trabzon'daki yerel gazeteler F.Bahçe maçına geniş yer ayırdı. Kuzey Ekspres para görselleriyle süslediği sayfasında, "İster milyon Dolarlar, Eurolar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna: Bu iş yürek ister koçum" başlığını attı. Son Nokta, "VAR'nızı yokunuzu hepinizi yendik" yorumu yaptı. Taka, "26 yıllık hasret bitti, Fener'in havası söndü!" ifadesini kullandı. Günebakış, "Fener'i de hakemi de yendik, Kadıköy'de şov yaptık", Karadeniz Gazetesi'nde ise "Tarihi yeniden yazdık. Fener'i Kadıköy'de ağlata ağlata yendik" denildi.

PAYLAŞIM REKORU KIRILDI

Karadeniz ekibinin sosyal medya ekibi, F.Bahçe galibiyetinin ardından 14 farklı paylaşım yaptı. Fırtına'nın sosyal medyadaki toplam etkileşim sayısı 60 milyonu buldu ve bu kulübün ulaştığı en yüksek etkileşim seviyesi oldu. "Var'ınızı yokunuzu hepinizi yendik" paylaşımı da kulüp tarihinin en yüksek etkileşim alan tekil paylaşım olarak kayda geçti.