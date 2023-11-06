Galatasaray’da kritik 180 dakika

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.Sarı-Kırmızılılar'ın ligin ilk yarısının bitimine kadar olan fikstürü ise dikkat çekiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Bayern Münih karşılaşmasından 3 gün sonra Hatayspor deplasmanında mücadele edecek. Liderlik koltuğunu ezeli rakibinden alan Cim-Bom, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencilerini yoğun maç trafiğinde diri tutmaya çalışıyor. Bayern Münih ve Hatayspor maçları ile birlikte Galatasaray'ın önünde kritik bir 180 dakika var.Sarı-Kırmızılılar, iki sınavdan sonra ligin ilk yarısında toplamda 9 maça çıkacak. Hatay'ın ardından Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, peşinden de Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yendiği Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Cim-Bom, İngiliz ekibinin ardından sırasıyla Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konya maçlarını oynayacak. Bu mücadelelerde sadece Sivasspor deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak. Pendik ve Fenerbahçe maçlarında ise sadece İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına geçecek.Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile 24 ve 29 Aralık'ta üst üste iki kez karşı karşıya gelecek.Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile üst üste iki kez karşı karşıya gelecek. 24 Aralık tarihinde Trendyol Süper Lig'de rakibine karşı sahaya çıkacak olan Galatasaray, 29 Aralık'ta ise Suudi Arabistan'da Süper Kupa için ter dökecek. Cim-Bom, final dönüşü 7 Ocak tarihinde oynayacağı mücadele ile sezonun ilk yarısını kapatacak.