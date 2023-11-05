ARDA GÜLER BUGÜN OYNAYACAK MI? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? Arda Güler yeni hali, değişimiyle şaşırttı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 4 aylık fiziksel değişimi sosyal medyayı salladı. Güler'in hep yeni hali hem de Rayo Vallecano maçının kadrosunda olup olmadığı merak ediliyor. Peki Arda Güler bu akşam oynayacak mı? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? İşte Arda Güler yeni hali, değişimi ve diğer detaylar...

ARDA GÜLER BU AKŞAM OYNAYACAK MI? İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 5 Kasım Pazar akşamı oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Ancelotti, son yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi. Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.