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ARDA GÜLER BUGÜN OYNAYACAK MI? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? Arda Güler yeni hali, değişimiyle şaşırttı!

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı bugün ( 5 Kasım 2023 Pazar ) 23:00'da başlayacak. Real Madrid'den yapılan kadro açıklamasında Arda Güler kararı da açıklandı. Peki Arda Güler bugün oynayacak mı? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? Arda Güler yeni hali nasıl, değişimiyle şaşırttı!

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 20:02 Güncelleme 05 Kasım 2023, 20:02
ARDA GÜLER BUGÜN OYNAYACAK MI? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? Arda Güler yeni hali, değişimiyle şaşırttı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 4 aylık fiziksel değişimi sosyal medyayı salladı. Güler'in hep yeni hali hem de Rayo Vallecano maçının kadrosunda olup olmadığı merak ediliyor. Peki Arda Güler bu akşam oynayacak mı? 5 Kasım ARDA GÜLER hangi maça çıkacak, bugün kadroda mı? İşte Arda Güler yeni hali, değişimi ve diğer detaylar...

ARDA GÜLER BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 5 Kasım Pazar akşamı oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ancelotti, son yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Arda'nın bugünkü Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

ARDA GÜLER'İN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER'İN DEĞİŞİMİ GÜNDEN OLDU

Öte yandan genç yıldız, bu kez fiziksel değişimi ile gündeme geldi. 6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.

İşte Arda Güler'in 4 aylık değişimi:

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