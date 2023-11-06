Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar rakibini Wilfried Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kasımpaşa'nın Kenneth Omeruo ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükselterek zirveye yerleşti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanla 6. sırada yer aldı.
Haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Trabzonspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe'den geldi.
Fenerbahçe'nin penaltıdan Dusan Tadic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla 30 puanda kalarak 2. sıraya geriledi. Bu sezonki 6. galibiyetini alan Trabzonspor ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup etmesiyle liderlik koltuğuna iyice kurulan Galatasaray'da keyifler yerinde.
Her hafta maç fazlasıyla oturdukları koltuğun artık sahibi olduklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçından sonra lider kalacaklarını söylediğini hatırlattı.
"FENERBAHÇE'NİN YENİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenileceğini söylemiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak" dedi.
OKAN BURUK'UN PAYI BÜYÜK
Galatasaray'ın 10 hafta sonra zirveye kurulmasında Okan Buruk'un payı çok büyük.
Sarı-kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının da olduğu zorlu fikstürde ve her Avrupa maçı dönüşünde deplasmanda oynamasına rağmen 10'da 10 yapmayı başardı, Devler Ligi'nde United'ı deplasmanda yenip, Bayern'e evinde kök söktürdü.
Buruk'un ekibi geçen sezondan bu yana Lucas Torreira'nın forma giymediği 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, Mauro Icardi'nin forma giymediği 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.