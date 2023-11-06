Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

"FENERBAHÇE'NİN YENİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenileceğini söylemiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak" dedi.