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Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle liderliğe oturdu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbinin ardından Fenerbahçelileri kızdıracak sözler söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:23 Güncelleme 06 Kasım 2023, 12:23
Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar rakibini Wilfried Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Kasımpaşa'nın Kenneth Omeruo ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükselterek zirveye yerleşti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanla 6. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Trabzonspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe'den geldi.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin penaltıdan Dusan Tadic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 30 puanda kalarak 2. sıraya geriledi. Bu sezonki 6. galibiyetini alan Trabzonspor ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup etmesiyle liderlik koltuğuna iyice kurulan Galatasaray'da keyifler yerinde.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Her hafta maç fazlasıyla oturdukları koltuğun artık sahibi olduklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçından sonra lider kalacaklarını söylediğini hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

"FENERBAHÇE'NİN YENİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenileceğini söylemiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak" dedi.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

OKAN BURUK'UN PAYI BÜYÜK

Galatasaray'ın 10 hafta sonra zirveye kurulmasında Okan Buruk'un payı çok büyük.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının da olduğu zorlu fikstürde ve her Avrupa maçı dönüşünde deplasmanda oynamasına rağmen 10'da 10 yapmayı başardı, Devler Ligi'nde United'ı deplasmanda yenip, Bayern'e evinde kök söktürdü.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Buruk'un ekibi geçen sezondan bu yana Lucas Torreira'nın forma giymediği 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, Mauro Icardi'nin forma giymediği 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERLERİ | Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
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