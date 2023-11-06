Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek hem 3 puanı hem de liderliği aldı.
Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk da farklı bir taktik denedi ve Abdülkerim Bardakcı'yı sol bekte kullandı.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.
Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakcı'yı çekmişti.
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.
Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı.
Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı.
Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı.
Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak.
Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.