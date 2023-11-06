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Okan Buruk'un 11'i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı yenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Aslan'da o isim 11'e dönüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:22 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:22
Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek hem 3 puanı hem de liderliği aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk da farklı bir taktik denedi ve Abdülkerim Bardakcı'yı sol bekte kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakcı'yı çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’un 11’i belirledi! Bayern maçında o isim sahada
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