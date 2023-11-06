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İsmail Kartal'dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçe'de Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlığının ardından takımdaki tek stoper olarak kalan Samet Akaydin, Trabzonspor derbisine 11'de başlamıştı. Ancak milli futbolcu yenilen 3 golde de yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çekerken, oyundan çıkmasının ardından ağlayarak soyunma odasına gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, perşembe günü oynanacak Ludogorets maçı için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:02 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:02
İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçe'nin penaltıdan Dusan Tadic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Sezon başından bu yana sergilediği oyunu Trabzonspor maçında sergileyemeyen sarı-lacivertlilerde stoper krizi yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Kanarya mevcut stoperleri Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında stoper hattında bu sezon forma şansı bulmak zorlanan Samet Akaydin ile sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Sarı-lacivertlilerde özellikle Samet Akaydin gösterdiği performansla büyük tepki topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında 29 yaşındaki stopere alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Stoper hattında sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

İsmail Kartal'ın hafta içinde oyuncusuyla toplantılar yaparak ona moral aşılamaya çalışırken, B planını da hazırladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

YUSUF AKÇİÇEK ŞANS BULABİLİR

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor maçında altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Genç oyuncu idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Osterwolde'nin partneri olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçe U19 takımında 5 maçın tamamında forma giyen Akçiçek iki de gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Samet'in mental olarak toparlanmaması durumunda Akçiçek, Djiku dönene kadar şans bulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...
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