İsmail Kartal’dan sürpriz stoper tercihi! Ludogorets maçında...

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında 29 yaşındaki stopere alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

Stoper hattında sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.