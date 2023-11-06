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Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Süper Lig'de aldığı Kasımpaşa galibiyeti ile beraber zirveye çıkan Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı kırmızılılarda dev maç öncesi Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 10:46 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:46
Galatasaray’dan flaş Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Rachid Ghezzal'ın darbesi sonrası sakatlanan golcü futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından kendini yere bırakmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi'inn sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildği açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

30 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih ve ligde oynanan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında iğneyle sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan tecrübeli futbolcu, iğneyle oynadığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

BAYERN MÜNİH VE HATAYSPOR MAÇLARINDA DA SAHADA

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan yıldız forvet, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Sabah'ın haberine göre; bu iki maçın sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...
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