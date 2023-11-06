Galatasaray’dan flaş Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirmişti.
Rachid Ghezzal'ın darbesi sonrası sakatlanan golcü futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından kendini yere bırakmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi'inn sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildği açıklanmıştı.
30 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih ve ligde oynanan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında iğneyle sahaya çıktı.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan tecrübeli futbolcu, iğneyle oynadığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.
BAYERN MÜNİH VE HATAYSPOR MAÇLARINDA DA SAHADA
Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan yıldız forvet, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.
Sabah'ın haberine göre; bu iki maçın sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.