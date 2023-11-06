Galatasaray’dan flaş Icardi kararı! Yıldız golcü istemese de...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi'inn sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildği açıklanmıştı.

30 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih ve ligde oynanan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında iğneyle sahaya çıktı.

Sezona bomba gibi bir giriş yapan tecrübeli futbolcu, iğneyle oynadığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.