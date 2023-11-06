Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mağlubiyet sonrası oyuncularına böyle seslendi: Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız

Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe 'nin Sırp yıldızı Tadic aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu. Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.

BU ÇATIYI HEP BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Herkese çağrı yapıyoruz ama kimsek ılını kıpırdatmıyor. Mücadelemiz sürecek. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Koç, "Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Herkese çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder.

Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz" diye konuştu. Ali Koç, "Yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir" şeklinde konuştu. Öte yandan Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğu açıklandı.