Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mağlubiyet sonrası oyuncularına böyle seslendi: Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu. Derbi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlara TAKVİM ulaştı... Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.
Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu. Derbi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlara TAKVİM ulaştı... Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.
Teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi. Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik.
Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu. Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.
BU ÇATIYI HEP BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Herkese çağrı yapıyoruz ama kimsek ılını kıpırdatmıyor. Mücadelemiz sürecek. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Koç, "Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Herkese çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder.
Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz" diye konuştu. Ali Koç, "Yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir" şeklinde konuştu. Öte yandan Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğu açıklandı.
SAMET GÖZDEN DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'de Trabzon maçında görev yapan Samet Akaydın performansıyla sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncunun Ludogorets ile oynanacak maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik heyet ve takım arkadaşlarının milli oyuncuya Trabzonspor maçından sonra büyük destek verdiği ortaya çıktı.
LUDOGORETS STARTI VERİLDİ
F.Bahçe, Konferans Ligi'nde Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
LİVAKOVİC'E BÜYÜK ELEŞTİRİ
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, kalesine gelen 4 isabetli şutun 3'üne engel olamadı. Fenerbahçe taraftarları Hırvat kalecinin Trabzonspor maçındaki performansından hiç memnun değil. Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Büyük kaleciler büyük maçlarda sahne alır. Takım da kötüydü ama Livakovic kaleye isabet eden 4 şutun 3'üne engel olamadı" yorumları yaptılar.