Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’dan bomba açıklamalar: Eric Bailly terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım!





TARAFTARLAR ÖFKE KUSTU

Beşiktaş taraftarları hem Antalyaspor yenilgisi hem de bu sezon yapılan transferlere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Alınan yenilgi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yoğun eleştiriler vardı. BOYNUMUZ BÜKÜK!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes maç sonu üzgündü. Portekizli orta saha oyuncusu, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz" dedi. Kaptan Necip Uysal ise, "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyoruz ama çok basit goller yiyoruz. Çok üzgünüz. Ne anlatacağım bilemiyorum" diye konuştu.





KARTAL İLK KEZ KORUYAMADI

İstikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor. Siyah-Beyazlılar, ligin 11. haftasında 4. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı. Kara Kartal, 2. haftada öne geçtiği maçta Pendik ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş diğer yenilgilerinde Trabzon'a 3-0, A. Demir'e 4-2 (ilk yarı 2-0) ve G.Saray'a 2-1(ilk yarı 1-0) mağlup oldu. GALİP GELEN KADRO BU KEZ TUTMADI

Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı. Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Tayfur Bingöl'e görev verdi. Şenol Güneş döneminde sürekli 11'de olan Mert Günok, sakatlığını atlatmasına rağmen yedekti. Burak Yılmaz tecrübeli kaleci yerine genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 11'de şans tanıdı. ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL

Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isim olan Vincent Aboubakar'ın hastaneden çıktığı öğrenildi. Kamerunlu golcünün tek başına ter idmanı yaptığı ve Antalyaspor maçında hazır olmadığı için yer almadığı belirtildi.





EYÜPSPOR 4 NALA KOŞUYOR

TFF 1. Lig'de lider Eyüpspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. 13'te Adana'da Fernandes'in röveşatasında top ağlara gitti: 0-1. 19'da Caner ortaladı, Bruno vurdu: 1-1. 43'te Taşkın İlter'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. 65'te Ampem, sol çaprazdan uzak köşeye vurdu: 3-1. 67'de Feyzi Yıldırım sert faul sonrası kızardı. 90'da Ampem maçı bitirdi: 4-1.





CUMHURBAŞKANI RİZE'Yİ KABUL ETTİ

Rize'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma takdim edildi. Mavi- Yeşilli kulüpten, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyareti esnasında Çaykur Rizespor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. 5 Kasım 2023 Pazar günü Rize Valiliğinde gerçekleşen kabulde Başkanımız İbrahim Turgut, Sayın Cumhurbaşkanımıza şanlı formamızı ve Atmaca hediye etti" açıklaması yapıldı. GÖZTEPE 2 AY SONRA KAYBETTİ

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, Kocaelispor'a 1-0 kaybederek 2 ay sonra yenilgiyle tanıştı. İzmir ekibi bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.



MELO 40'INDA KUPA KAZANDI

Libertadores Kupası finalinde; Fluminense, Boca Juniors'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. G.Saray'ın eski yıldızı Felipe Melo Libertadores Kupası şampiyonu Fluminense formasıyla 40 yaşında ilk 11'de yer aldı.



BADMİNTONDA BÜYÜK GURUR

Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı. Romanya'da düzenlenen organizasyonda Millilerimiz, sırasıyla Bulgaristan, Moldova ve Romanya'yı 5-0 yendi.



HARRY KANE DURMUYOR

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, Dortmund maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. 17 gole ulaşan İngiliz yıldız, bu sezon Bochum ve Darmstadt'a da hat-trick yapmıştı.