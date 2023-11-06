Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’dan bomba açıklamalar: Eric Bailly terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, soyunma odasında Eric Bailly'nin, Tayfur Bingöl'ün yakasına yapıştığını söyledi.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, soyunma odasında Eric Bailly'nin, Tayfur Bingöl'ün yakasına yapıştığını söyledi.
Genç çalıştırıcı, "İlk yarı ikinci yarı bambaşka. Siyahla beyaz. Bir sorumlusu varsa benim. Arkadaşları ben tercih ediyorum. Biz de anlamadık neden böyle oldu. Bir sürü problem var. Çözmeye çalışacağız. Eric Bailly'i yakışıksız davranışından dolayı oyundan çıkardım. Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim.
Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" diye konuştu. Hakemlere tepki gösteren Yılmaz başkandan da bir ricası olacağını söyleyerek şunları söyledi: Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu nedir? Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim.
TARAFTARLAR ÖFKE KUSTU
Beşiktaş taraftarları hem Antalyaspor yenilgisi hem de bu sezon yapılan transferlere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Alınan yenilgi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yoğun eleştiriler vardı.
BOYNUMUZ BÜKÜK!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes maç sonu üzgündü. Portekizli orta saha oyuncusu, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz" dedi. Kaptan Necip Uysal ise, "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyoruz ama çok basit goller yiyoruz. Çok üzgünüz. Ne anlatacağım bilemiyorum" diye konuştu.
KARTAL İLK KEZ KORUYAMADI
İstikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor. Siyah-Beyazlılar, ligin 11. haftasında 4. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı. Kara Kartal, 2. haftada öne geçtiği maçta Pendik ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş diğer yenilgilerinde Trabzon'a 3-0, A. Demir'e 4-2 (ilk yarı 2-0) ve G.Saray'a 2-1(ilk yarı 1-0) mağlup oldu.
GALİP GELEN KADRO BU KEZ TUTMADI
Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı. Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Tayfur Bingöl'e görev verdi. Şenol Güneş döneminde sürekli 11'de olan Mert Günok, sakatlığını atlatmasına rağmen yedekti. Burak Yılmaz tecrübeli kaleci yerine genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 11'de şans tanıdı.
ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL
Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isim olan Vincent Aboubakar'ın hastaneden çıktığı öğrenildi. Kamerunlu golcünün tek başına ter idmanı yaptığı ve Antalyaspor maçında hazır olmadığı için yer almadığı belirtildi.
EYÜPSPOR 4 NALA KOŞUYOR
TFF 1. Lig'de lider Eyüpspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. 13'te Adana'da Fernandes'in röveşatasında top ağlara gitti: 0-1. 19'da Caner ortaladı, Bruno vurdu: 1-1. 43'te Taşkın İlter'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. 65'te Ampem, sol çaprazdan uzak köşeye vurdu: 3-1. 67'de Feyzi Yıldırım sert faul sonrası kızardı. 90'da Ampem maçı bitirdi: 4-1.
CUMHURBAŞKANI RİZE'Yİ KABUL ETTİ
Rize'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma takdim edildi. Mavi- Yeşilli kulüpten, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyareti esnasında Çaykur Rizespor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. 5 Kasım 2023 Pazar günü Rize Valiliğinde gerçekleşen kabulde Başkanımız İbrahim Turgut, Sayın Cumhurbaşkanımıza şanlı formamızı ve Atmaca hediye etti" açıklaması yapıldı.
GÖZTEPE 2 AY SONRA KAYBETTİ
Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, Kocaelispor'a 1-0 kaybederek 2 ay sonra yenilgiyle tanıştı. İzmir ekibi bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.
MELO 40'INDA KUPA KAZANDI
Libertadores Kupası finalinde; Fluminense, Boca Juniors'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. G.Saray'ın eski yıldızı Felipe Melo Libertadores Kupası şampiyonu Fluminense formasıyla 40 yaşında ilk 11'de yer aldı.
BADMİNTONDA BÜYÜK GURUR
Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı. Romanya'da düzenlenen organizasyonda Millilerimiz, sırasıyla Bulgaristan, Moldova ve Romanya'yı 5-0 yendi.
HARRY KANE DURMUYOR
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, Dortmund maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. 17 gole ulaşan İngiliz yıldız, bu sezon Bochum ve Darmstadt'a da hat-trick yapmıştı.
MARATONA KENYA DAMGASI
İstanbul'da dün Maraton heyecanı yaşandı. 45. İstanbul Maratonu'na 15 ülkeden 140 civarı sporcunun yanı sıra 50 bine yakın kişi katıldı. Yüz Yılın Koşusu sloganıyla yapılan yarışa Kenyalı atletlerin performansı damga vurdu. Maraton'da kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo zirvede yer aldı. Erkeklerde de yine Kenyalı Panuel Mkungo, yarışı ilk sırada bitirdi. Öte yandan 15 kilometre ile 8 kilometrelik halk koşusu da coşkulu geçti.
KONYA 90+7'DE 1 PUANI KURTARDI
Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 47. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Cikalleshi'den geldi. Cikalleshi kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirip takımı adına puanı kurtardı.
BAŞAKŞEHİR'DE MÜTHİŞ DÜELLO
Süper Lig'in 11'inci haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Başakşehir'in gollerini 14 ve 27'nci dakikalarda Piatek ile 75'inci dakikada Figueiredo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 2'nci dakika Sowe, 20'nci dakikada Pedrinho ve 59'uncu dakikada Tolga Ciğerci'den geldi.
SÜPER LİG'DE ÇİFTE HEYECAN
Süper Lig'in 11. haftasında bugün iki maç oynanacak. 20.00'de Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Aynı saatte başlayacak diğer maçta ise Kayserispor ile Alanyaspor mücadele edecek.
REAL'İN GÖZÜ JAMES'TE
İspanyol devi Real Madrid transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngilizler, Madrid'in Dani Carvajal'ın yerine Chelsea kaptanı Reece James'i istediğini ve 60 milyon Euro da bütçe ayırdığını yazdı.
BREZİLYA'DAN ÇOK SIKILDIM
Transfer döneminde birçok Türk takımıyla anılan Hulk, kariyer planı hakkında açıklama yaptı. 53 maçta 27 gol, 10 asist üreten Sambacı, "Brezilya'dan çok sıkıldım. 1 ay içinde buradan mutlaka gideceğim" dedi.
EFES ZİCİC İLE KAZANDI
Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Samsunspor'u 93-73 yendi. Efes'te Zizic, 22 sayı kaydetti. Bir diğer maçta Pınar Karşıyaka, Bursaspor'u 95-75 mağlup etti.