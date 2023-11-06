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Beşiktaş 12 dakika içinde 3 gol yedi! Antalya'ya kaybeden Kartal zirvenin 12 puan gerisine düştü: İşte Beşiktaş- Antalyaspor maçında yaşananlar...

45+2’de Cenk ile öne geçen Beşiktaş, 46’da Saric, 50 ve 57’de Yehezkel’in gollerine engel olamadı. Kapanış golünü 79’da Muleka attı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Karagümrük ve Konyaspor'u deplasmanda yenen Kartal, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Antalya'ya ise kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Beşiktaş 12 dakika içinde 3 gol yedi! Antalya’ya kaybeden Kartal zirvenin 12 puan gerisine düştü: İşte Beşiktaş- Antalyaspor maçında yaşananlar...

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 3-2 kaybetti. 34. dakikada Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Kartal uzatma dakikalarında gol buldu. 45+2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlarla buluştu: 0-1.

25. SANİYEDE GOLÜ BULDU
Antalyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Saric, 46. dakikada yaptığı vuruşla beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Antalyaspor, 51'de öne geçti. Savunma arkasına iyi sarkan Yehezkel kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı: 2-1. Antalyaspor, 57'de Yehezkel'in ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1... 68'de Antalyasporlu Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü! 79'da Rebic'in asistinde Muleka topu ağlara gönderdi: 3-2... Antalyaspor, Beşiktaş'ı evinde yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti.



KARTAL'DAN PENALTI TEPKİSİ
Maçın 34. dakikasında Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten geri geldi. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi. Başta Beşiktaş teknik heyeti olmak üzere futbolcular karara uzun süre itiraz etti. Ancak karar değişmedi.



TÜRKİYE FİYASKO FEDERASYONU!
Beşiktaş, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı. İlk paylaşımın- da, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan Siyah-Beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu. Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.



10 YIL SONRA KAZANDI
Antalyaspor 2018 yılının Ağustos ayından (3-2) bu yana ilk kez Beşiktaş'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında 3 gol attı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde tam 10 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.



DIŞARIDA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Karagümrük ve Konyaspor'u deplasmanda yenen Kartal, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Antalya'ya ise kaybetti.

TOSUN PAŞA YETMEDİ
Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında fileleri havalandıran Cenk Tosun Antalya deplasmanını da boş geçmedi. Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.

CHAMBERLAİN SINIFTA KALDI
Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Chamberlain, Antalyaspor deplasmanında sahanın en kötü isimlerindendi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, tecrübeli oyuncuyu 60. dakikada oyundan almak zorunda kaldı. Chamberlain'i taraftarlar da eleştirdi.

NALDO 7 HAFTA SONRA
16 Ekim'de oğlunu kaybeden Antalyasporlu Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı. Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası" pankartıyla çıktı.

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