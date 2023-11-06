Beşiktaş 12 dakika içinde 3 gol yedi! Antalya’ya kaybeden Kartal zirvenin 12 puan gerisine düştü: İşte Beşiktaş- Antalyaspor maçında yaşananlar...





TÜRKİYE FİYASKO FEDERASYONU!

Beşiktaş, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı. İlk paylaşımın- da, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan Siyah-Beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu. Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.





10 YIL SONRA KAZANDI

Antalyaspor 2018 yılının Ağustos ayından (3-2) bu yana ilk kez Beşiktaş'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında 3 gol attı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde tam 10 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.





DIŞARIDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Karagümrük ve Konyaspor'u deplasmanda yenen Kartal, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Antalya'ya ise kaybetti.



TOSUN PAŞA YETMEDİ

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında fileleri havalandıran Cenk Tosun Antalya deplasmanını da boş geçmedi. Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti. CHAMBERLAİN SINIFTA KALDI

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Chamberlain, Antalyaspor deplasmanında sahanın en kötü isimlerindendi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, tecrübeli oyuncuyu 60. dakikada oyundan almak zorunda kaldı. Chamberlain'i taraftarlar da eleştirdi. NALDO 7 HAFTA SONRA

16 Ekim'de oğlunu kaybeden Antalyasporlu Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı. Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası" pankartıyla çıktı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN