Aslan olumsuzlukları aşıp hedefe giden yolda adım attı! Cimbom, her şeye rağmen ‘Zirve benim” mesajı verdi

Geçen sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, bu sezon da başarılı performansını sürdürüyor. Aslan, sezon başından itibaren yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen hedefe giden yolda önemli adımlar atmayı bildi.
Geçen sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, bu sezon da başarılı performansını sürdürüyor. Aslan, sezon başından itibaren yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen hedefe giden yolda önemli adımlar atmayı bildi.
TRANSFERDE RÖTAR YAŞANDI
LIGIN dışında Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadro kuran G.Saray'a transfer olan futbolcular, rötarlı bir şekilde geldi. Bu da başta Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Wilfired Zaha gibi yıldızların adaptasyon sürecinin uzamasına neden oldu. Birçok oyuncu istenilen sürede fiziksel açıdan form tutamadı.
FİKSTÜR DEZAVANTAJI...
RÖTARLI transferler ve fiziksel problemlerin dışında, takımın fikstürü de negatif etkenlerden biriydi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Cimbom, her şeye rağmen iyi bir grafik çizdi. Aslan, ezeli rakibi F.Bahçe'ye göre fikstür dezavantajı yaşasa da 10'da 10 yaparak ruhundaki liderliği ortaya koydu.
İKİ KULVARDA İDDİALI
Süper Lig'de 31 puanla zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 puanla 2. sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, iki kulvarda da iddiasını koruyor.
ATAR YEMEZ CİMBOM
Şampiyonluk favorilerinden G.Saray, hücum futbolunun dışında savunmadaki başarılı görüntüsüyle de parmak ısırtıyor. Geçen sezon 36 maçta 27 gol yiyen ve 0.75 ortalama ile ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon da rakiplerine gol izni vermiyor. Geride kalan 11 maçta sadece 6 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 0.54 ortalama tutturdu. G.Saray; Samsun'dan 2, Başakşehir, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan ise 1'er gol yedi. 11 haftanın en az gol yiyen ekibi olan Aslan'ı, 8 golle Fenerbahçe takip ediyor.
KRİTİK GÜN BUGÜN
Cimbom'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin gerekli girişimler konuşulacak ve üyelerin fikri alınacak.