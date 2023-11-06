Aslan olumsuzlukları aşıp hedefe giden yolda adım attı! Cimbom, her şeye rağmen ‘Zirve benim” mesajı verdi

İKİ KULVARDA İDDİALI

Süper Lig'de 31 puanla zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 puanla 2. sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, iki kulvarda da iddiasını koruyor.

ATAR YEMEZ CİMBOM

Şampiyonluk favorilerinden G.Saray, hücum futbolunun dışında savunmadaki başarılı görüntüsüyle de parmak ısırtıyor. Geçen sezon 36 maçta 27 gol yiyen ve 0.75 ortalama ile ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon da rakiplerine gol izni vermiyor. Geride kalan 11 maçta sadece 6 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 0.54 ortalama tutturdu. G.Saray; Samsun'dan 2, Başakşehir, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan ise 1'er gol yedi. 11 haftanın en az gol yiyen ekibi olan Aslan'ı, 8 golle Fenerbahçe takip ediyor.

KRİTİK GÜN BUGÜN

Cimbom'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin gerekli girişimler konuşulacak ve üyelerin fikri alınacak.