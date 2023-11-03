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Rade Krunic'te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Ara transfer dönemi için harekete geçen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi Rade Krunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Milan ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Boşnak yıldız, İtalyan basınına göre ocak ayında sarı-lacivertlilere imza atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 18:15 Güncelleme 03 Kasım 2023, 18:15
Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda uzun süre peşinde koştuğu Rade Krunic'e ocak ayında kavuşuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Kanarya, çıktığı tüm resmi maçlarını kazanarak gövde gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Avrupa'da ve ligde önüne geleni deviren sarı-lacivertliler, futboluyla da göz dolduruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan yönetim, ara transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, stoper ve orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Milan ile Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Taraflar arasında bir süredir yapılan temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

İtalyan ekibinin teklif ettiği sözleşmeyi beğenmeyen Krunic, mevcut şartlarda kontrat yenilemek istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Milan da yapmış olduğu teklifi güncellemediği için sözleşme görüşmeleri durmuş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFERE HAZIR!
İtalyan devinin anlaşma sağlayamadığı Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'nin hazır bulunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Çizme basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, ocak ayında Boşnak yıldızın talep ettiği 3.5 milyon euro'yu ödemeye hazır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Milan'ın da bu maaş seviyesine çıkmak istemediği için Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Rade Krunic bu sezon Milan'da 9 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Boşnak oyuncunun İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Fotomaç'ın haberine göre Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam
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