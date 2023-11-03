Rade Krunic’te mutlu son! İşte ödenecek rakam

Bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan yönetim, ara transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, stoper ve orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

Milan ile Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Taraflar arasında bir süredir yapılan temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı.