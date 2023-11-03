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İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hem saha içinde hem de saha dışında sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna gelmişti. Yıldız isimle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:28 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:28
İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Sarı kırmızılılar sezon başında Arjantinli futbolcunun bonservisini PSG'den satın almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Cimbom'un Icardi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Aslan ayrıca tecrübeli forvetle de 3 senelik kontrat imzalamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da müthiş performansını sürdüren Icardi, şu ana kadar 17 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Icardi bu maçlarda 15 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanmasına rağmen maçlara iğneyle çıkan 30 yaşındaki santrfor, sarı kırmızılılar için fedakarlık yapmaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Galatasaray'da gösterdiği bu özverili performans sonrası Avrupa takımlarının yeniden dikkatini çeken Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Konuyla ilgili flaş gelişmeyi ise İtalyan basını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Ilromanista'da yer alan habere göre Icardi, kariyerinde yeni bir maceraya başlamak için takım değiştirmeye hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Haberde 30 yaşındaki forvetin sezon sonunda İtalya'ya dönebileceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Bazı takımların Icardi'yi kadrosuna katabileceğine dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Ancak bu takımlardan birinin Inter olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Bu noktada Icardi ile ilgilenen kulüplerden birinin Roma olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

İtalyan devinin, Chelsea'den Romelu Lukaku'nun bonservisini almaması halinde Icardi'yi kadrosuna katmak istediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

A Spor'un aktardığı haberde Icardi'nin 3 yıllık sözleşmesinin hazır olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...
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