İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Aslan ayrıca tecrübeli forvetle de 3 senelik kontrat imzalamıştı.
Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da müthiş performansını sürdüren Icardi, şu ana kadar 17 maça çıktı.
Icardi bu maçlarda 15 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı.
Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanmasına rağmen maçlara iğneyle çıkan 30 yaşındaki santrfor, sarı kırmızılılar için fedakarlık yapmaya da devam ediyor.
Galatasaray'da gösterdiği bu özverili performans sonrası Avrupa takımlarının yeniden dikkatini çeken Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Konuyla ilgili flaş gelişmeyi ise İtalyan basını açıkladı.
Ilromanista'da yer alan habere göre Icardi, kariyerinde yeni bir maceraya başlamak için takım değiştirmeye hazır.
Haberde 30 yaşındaki forvetin sezon sonunda İtalya'ya dönebileceği kaydedildi.
Bazı takımların Icardi'yi kadrosuna katabileceğine dikkat çekildi.
Ancak bu takımlardan birinin Inter olmadığı vurgulandı.
Bu noktada Icardi ile ilgilenen kulüplerden birinin Roma olduğu aktarıldı.
İtalyan devinin, Chelsea'den Romelu Lukaku'nun bonservisini almaması halinde Icardi'yi kadrosuna katmak istediği bildirildi.
A Spor'un aktardığı haberde Icardi'nin 3 yıllık sözleşmesinin hazır olduğu belirtildi.