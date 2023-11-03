İtalyanlardan şoke eden iddia! Mauro Icardi...

Aslan ayrıca tecrübeli forvetle de 3 senelik kontrat imzalamıştı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da müthiş performansını sürdüren Icardi, şu ana kadar 17 maça çıktı.

Icardi bu maçlarda 15 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı.

Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanmasına rağmen maçlara iğneyle çıkan 30 yaşındaki santrfor, sarı kırmızılılar için fedakarlık yapmaya da devam ediyor.