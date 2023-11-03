Muslera stattan böyle ayrıldı! Korkutan görüntü

Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinin 55. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera, stattan kolu sargılı şekilde ayrıldı.





Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 55. dakikasında Fall ile girdiği ikili mücadelenin ardından Fernando Muslera sakatlık yaşadı ve yerini 60. dakikada Günay Güvenç'e bıraktı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı kalecinin sağ kolu askılı şekilde stattan ayrıldığı görüldü.



Muslera'nın sakatlığına ilişkin açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.