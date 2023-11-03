PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Pierre'de kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre’nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması belirlendiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:38 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:38
Pierre’de kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması belirlendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü oynanan Olympiakos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katil İsrail’in soykırımı gölgesinde 4. Cuma namazı! İsrail polisinden sert müdahale! Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya almadılar!
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde tarihi açıklamalar
Görüntülü Görüşmeyle Vakıf Katılım Müşterisi Ol
SON DAKİKA