Wembanyama: "NBA'de 20 sayılık farkların hiçbir önemi yok!"

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, NBA'den şu ana dek çıkarmış olduğu en büyük dersi açıkladı.Kariyer rekoru 38 sayıya ulaştığı sıra dışı performansın ardından Wembanyama'ya, NBA'de şu ana kadarki deneyimi ve özellikle de edindiği önemli dersler hakkında soru soruldu.Wembanyama, NBA'in dinamik yapısının altını çizerek, sayı üstünlüğündeki hızlı değişimleri vurguladı ve ligin, hızlı hücum geçişleri ve güçlü savunma performansları nedeniyle bu büyük sayı farklarının hızla azalabildiğini belirtti:Wembanyama bu sezon beş maçta 20.6 sayı, 8.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamalarına sahip.