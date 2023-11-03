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Thomas Tuchel'den istifa yanıtı

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Almanya Kupası'nda Saarbruecken'e yenildikleri maç nedeniyle istifayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Tuchel, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamaması oldu." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:40 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:40
Thomas Tuchel’den istifa yanıtı

Bundesliga'nın 11. haftasında derbide Borussia Dortmund'a konuk olacak Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, Borussia Dortmund'u yenebilecek güçte olduklarını belirtirken sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi verdi.

"İLK DAKİKADAN İTİBAREN EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Borussia Dortmund maçına ilişkin Tuchel, "Bundesliga'da iyi bir gidişatımız var. Güvendiğimiz bir kadromuz var ve Dortmund'a kazanmaya gidiyoruz. İlk dakikadan itibaren en iyisini yapmalıyız." dedi.

Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili konuşan Tuchel, "Mathijs'in sakatlığı çok üzücü. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Henüz karar vermedik. Dayot Upamecano ve Leon Goretzka'nın ilk 11 için uygun olup olmayacğaını henüz belli değil." açıklamasında bulundu.

"İSTİFA İÇİN BİR NEDEN YOK"

Thomas Tuchel, Almanya Kupası'nda Saarbrücken karşısında alınan yenilginin ardından istifa etmesi için bir nedeni olmadığını söyledi.

Tuchel açıklamasında, "Hayır istifa yok. İstifa için bir neden yok. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamamasıydı. Acıyı hissediyoruz, bu geçmeyecek ama istifa etmek için bir neden yok. " dedi.

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