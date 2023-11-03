Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: İstifa edin!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının yan hakemi Kemal Yılmaz, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe lehine verdiği doğru karar nedeniyle cezalandırıldığını ve hakemliği bıraktığını" duyurmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili A Spor ekranlarına bağlandı. Koç, Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya destek verirken "Temiz insanlar omuz omuza vermeli" dedi.

İşte Koç'un açıklamaları;

"Telefonla bağlanmak tarzım değildir. Sanırım başkanlığımda ilk defa bunu yapıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 100. yıl nedeniyle açıklama yapmadık. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Çok garip olaylar yaşanıyor."



"BUGÜN YOLUN BİTTİĞİ YERDEYİZ"



"Bu hafta birkaç gün sakatlıklarla uğraştık, bu konulara eğilmedik. İyi ki eğilmedik. Bugün yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var."



MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN AÇIKLAMA



"Bizim artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim. Ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler... Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor."



"TFF SORUMLUDUR"



"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara paklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."



"İSMAİL HOCA'YI BÜYÜKEKŞİ Mİ SEVK ETTİ?"



"Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail Hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı."



"TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"



"İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un açıklamasına katılıyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz."

"DÜRÜST HAKEMLER İSTİFA ETSİN"



"Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü."



"İZMİR GRUBU HAZIR OLUN!"



"Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum."