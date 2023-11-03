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Galatasaray'da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Ndombele, eleştiri odaklarının hedefi oldu. Fransız futbolcu fazla kiloları ve saha dışı tavırlarıyla gündem olurken, formadan da uzak kaldı. Sarı kırmızılıların devre arasında kadrodan göndermek istediği Ndombele için büyük bir engel çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 16:02 Güncelleme 03 Kasım 2023, 16:02
Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, performansıyla eleştiriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız futbolcu, beklenen futbolu sahaya yansıtamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

FİZİK YAPISI TEPKİ ÇEKİYOR!
Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Ndombele'nin fiziki yapısı da tepki çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Fotomaç'ın haberine göre fazla kiloları bulunduğu belirtilen Fransız oyuncu bu konuda yoğun eleştiri aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Bazı medya organlarında çıkan haberlere göre; Ndombele'nin sağlıksız beslendiği ve Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Transfer olduğundan beri istenen form düzeyine gelemeyen Ndombele, iyice gözden düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılık listesine girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Galatasaray yönetimininin devre arasında yolları ayırmayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Ndombele'yi Tottenham'a geri gönderip yeni bir orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

TOTTENHAM'A DÖNMEYECEK!
The Athletic'te yer alan habere göre; Ndombele'nin devre arasında Tottenham'a geri dönmesi mümkün değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

İngiliz ekibinde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin geri dönmesiyle ilgili bir planı olmadığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...
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