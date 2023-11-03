Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Fotomaç'ın haberine göre fazla kiloları bulunduğu belirtilen Fransız oyuncu bu konuda yoğun eleştiri aldı.

Bazı medya organlarında çıkan haberlere göre; Ndombele'nin sağlıksız beslendiği ve Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.