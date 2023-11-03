Galatasaray’da Ndombele krizi! Okan Buruk istemiyor ama...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, performansıyla eleştiriliyor.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, performansıyla eleştiriliyor.
Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız futbolcu, beklenen futbolu sahaya yansıtamadı.
Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.
Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.
FİZİK YAPISI TEPKİ ÇEKİYOR!
Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Ndombele'nin fiziki yapısı da tepki çekiyor.
Fotomaç'ın haberine göre fazla kiloları bulunduğu belirtilen Fransız oyuncu bu konuda yoğun eleştiri aldı.
Bazı medya organlarında çıkan haberlere göre; Ndombele'nin sağlıksız beslendiği ve Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Transfer olduğundan beri istenen form düzeyine gelemeyen Ndombele, iyice gözden düştü.
Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılık listesine girdiği iddia edildi.
Galatasaray yönetimininin devre arasında yolları ayırmayı planladığı kaydedildi.
Ndombele'yi Tottenham'a geri gönderip yeni bir orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir durumla karşılaştı.
TOTTENHAM'A DÖNMEYECEK!
The Athletic'te yer alan habere göre; Ndombele'nin devre arasında Tottenham'a geri dönmesi mümkün değil.
İngiliz ekibinde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin geri dönmesiyle ilgili bir planı olmadığı kaydedildi.