MUSLERA DEVAM EDEMEDİ!
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray adına talihsiz bir an yaşandı. Bir pozisyonda rakibiyle çarpışan Muslera, sakatlanarak oyundan çıktı.
BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.