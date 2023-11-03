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Galatasaray Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle geçti!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından üst üste 10. maçını da kazanan Galatasaray, 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 18:46 Güncelleme 03 Kasım 2023, 22:14
Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından üst üste 10. maçını da kazanan Galatasaray, 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Zaha kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü Omeruo'dan geldi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

ASLAN REKOR KIRDI!

Bu sezon oynadığı 11 maçta 10. galibiyetini alan Galatasaray, bu sezon çıktığı hiçbir maçın ilk yarısında kalesinde gol görmedi. Aslan bu istatistiği ile Trabzonspor'u geçerek rekor kırmış oldu.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

MUSLERA DEVAM EDEMEDİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray adına talihsiz bir an yaşandı. Bir pozisyonda rakibiyle çarpışan Muslera, sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

NELSSON 9, ZİYECH 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

ABDÜLKERİM BARDAKCI SOL BEKTE

Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

NDOMBELE KADRODA YOK

Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır",

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!

"Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

Galatasaray Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle geçti!
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