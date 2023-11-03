Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından üst üste 10. maçını da kazanan Galatasaray, 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ASLAN REKOR KIRDI!



Bu sezon oynadığı 11 maçta 10. galibiyetini alan Galatasaray, bu sezon çıktığı hiçbir maçın ilk yarısında kalesinde gol görmedi. Aslan bu istatistiği ile Trabzonspor'u geçerek rekor kırmış oldu.