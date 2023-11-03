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Beşiktaş'ta Salih Uçan etkisi: Skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor

Beşiktaş, Salih Uçan’ın, skor katkısı yaptığı 5 maçın tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Beşiktaş’ta Salih Uçan etkisi: Skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor

Beşiktaş, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın skor katkısı yaptığı 5 maçın hepsini kazandı. Yıldız futbolcu ligde 2-1 kazanılan Kayseri ve 2-0 galip gelinen İstanbul maçlarında 2 asist yaptı.

Gaziantep'e de gol atan Salih, Konferans Ligi'nde de takımına 3 gollük katkıda bulundu. Deplasmanda 2-0 kazanılan Tirana karşılaşmasında 1 asist yapan Salih, deplasmanda 3-1 galip gelinin Nefçi Bakü mücadelesinde ise 1 gol, 1 asistle oynadı.

GÖZLER YİNE CENK TOSUN'DA
Beşiktaş'ta hastalığı tam olarak geçmeyen Vincent Aboubakar'ın yerine Antalya maçında Cenk Tosun forma giyecek. Tecrübeli golcü takımının en önemli gol silahı olacak.



CAMİAYA KARŞI BİR YANLIŞIM OLMADI
Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan eski futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı."Fenerbahçe'den Beşktaş'a geçtim çok söylemler ve sorunlar oldu ama çok iyi performans sergiledim daha ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım. Taraftar sağolsun ilk günden benimsediler, sahip çıktılar yıllardır oranın oyuncusuymuşum gibi... Bende bu duygulara karşılık verdiğimi düşünüyorum Beşiktaş adına en ufak bir kara leke sürdürecek yanlışım olmadı. Şampiyonlar Ligi'nden hiç mağlup olmadan çıktığımız dönem. Talisca, Cenk, Aboubakar, Babel, Adriano o kadromuz muhteşemdi." ifadelerini kullandı. Gönül, Fenerbahçe taraftarının kendisine para atması ile ilgili de Böyle şeylerle karşılaşabileceğimi tahmin edebiliyordum"dedi.

KANARYA'DAN KOMŞU'YA GEÇİT YOK
THY Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olympiakos'u 79-77 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'de George Papagiannis (15), Dyshawn Pierre (14) ve Johnathan Motley (10) çift haneli sayıya ulaştı. Temsilcimiz 6. maçında 5. galibiyetini yaşarken, Yunan ekibi 3. yenilgisini yaşadı. 9 Kasım'da rakip Partizan olacak.

İSTATİSTİĞİMİZİ BOZABİLİRLER
Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir Manisa maçı ile ilgili,"İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir takım" diye konuştu.

YENEMEYECEĞİMİZ MAÇ YOK
Çaykur Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan, "Tek temennimiz Galatasaray maçındaki mücadelemizi sahada sergilemek. Bunu yaparsak ligde galip gelemeyeceğimiz maç yok" diye konuştu.

EFES İTALYA DEPLASMANINDA
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6.haftasında bugün deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

SAMSUN SAVUNMASINI YAPTI
Eski futbolcusu Arvydas Novikovas ile davalık olup 2 dönem transfer yasağı cezası alan Süper Lig temsilcisi Samsunspor, CAS'ta ilk savunmasını yaptı. Kararın aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

MIAMI SUAREZ'İ İSTİYOR
Messi, Busquets ve Jordi Alba'nın takımı Inter Miami, Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerine hız verdi. El Pais, yıldız santrforun ara transferde eski takım arkadaşlarının yanına gideceğini yazdı.

LEBRON JAMES'TEN 35 SAYI
NBA'de Los Angeles Lakers, derbi maçta konuk ettiği Clippers'ı uzatmada 130-125 yendi. Lakers'ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James, 35 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla galibiyeti getirdi.

DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Geride kalan 10 haftanın 4'ünü deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. Kasımpaşa'nın en formda ismi Aytaç Kara.

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