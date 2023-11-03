Beşiktaş’ta Salih Uçan etkisi: Skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor

KANARYA'DAN KOMŞU'YA GEÇİT YOK

THY Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olympiakos'u 79-77 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'de George Papagiannis (15), Dyshawn Pierre (14) ve Johnathan Motley (10) çift haneli sayıya ulaştı. Temsilcimiz 6. maçında 5. galibiyetini yaşarken, Yunan ekibi 3. yenilgisini yaşadı. 9 Kasım'da rakip Partizan olacak.

İSTATİSTİĞİMİZİ BOZABİLİRLER

Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir Manisa maçı ile ilgili,"İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir takım" diye konuştu.



YENEMEYECEĞİMİZ MAÇ YOK

Çaykur Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan, "Tek temennimiz Galatasaray maçındaki mücadelemizi sahada sergilemek. Bunu yaparsak ligde galip gelemeyeceğimiz maç yok" diye konuştu.



EFES İTALYA DEPLASMANINDA

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6.haftasında bugün deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

SAMSUN SAVUNMASINI YAPTI

Eski futbolcusu Arvydas Novikovas ile davalık olup 2 dönem transfer yasağı cezası alan Süper Lig temsilcisi Samsunspor, CAS'ta ilk savunmasını yaptı. Kararın aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



MIAMI SUAREZ'İ İSTİYOR

Messi, Busquets ve Jordi Alba'nın takımı Inter Miami, Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerine hız verdi. El Pais, yıldız santrforun ara transferde eski takım arkadaşlarının yanına gideceğini yazdı.



LEBRON JAMES'TEN 35 SAYI

NBA'de Los Angeles Lakers, derbi maçta konuk ettiği Clippers'ı uzatmada 130-125 yendi. Lakers'ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James, 35 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla galibiyeti getirdi.



DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Geride kalan 10 haftanın 4'ünü deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. Kasımpaşa'nın en formda ismi Aytaç Kara.