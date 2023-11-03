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Galatasaray 10'da 10 peşinde: Süper Lig'in 11. haftasının ilk maçında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, bugün evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Maç saat 20.00’de start alacak. G.Saray Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin oynanacağı hafta kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Galatasaray 10’da 10 peşinde: Süper Lig’in 11. haftasının ilk maçında bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının ilk maçında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Aslan, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin oynanacağı hafta kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

Ayrıca, Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi moral bulmayı hedefliyor. G.Saray, Süper Lig'de evinde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Cimbom, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi. G.Saray, söz konusu süreçte Aslantepe'de çıktığı lig maçlarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



OLIVEIRA VE ZIYECH 11'E
Okan Buruk bu akşam 11'de değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adamın sol bekte Kazımcan'ı, 8 numarada Oliveira'yı, sağda ise Ziyech'i oynatması bekleniyor.

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