Galatasaray 10’da 10 peşinde: Süper Lig’in 11. haftasının ilk maçında bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Ayrıca, Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi moral bulmayı hedefliyor. G.Saray, Süper Lig'de evinde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.





OLIVEIRA VE ZIYECH 11'E

Okan Buruk bu akşam 11'de değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adamın sol bekte Kazımcan'ı, 8 numarada Oliveira'yı, sağda ise Ziyech'i oynatması bekleniyor.